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Новости Сирии
Глава Генштаба РФ обсудил обстановку в Сирии с коллегой из США
Политика
Военные США в Ат-Танфе помешают армии Сирии взять под контроль границу  — Генштаб ВС РФ
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    Военные США в Ат-Танфе помешают армии Сирии взять под контроль границу  — Генштаб ВС РФ

    21:01  6 Декабря 2017
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    Военные США в Ат-Танфе помешают армии Сирии взять под контроль границу  — Генштаб ВС РФ

    Москва, 6 декабря.  Присутствие вооруженных сил США в районе Ат-Танф в Сирии создает препятствия правительственным войскам для взятия под контроль государственной границы САР с Иорданией и Ираком. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

    «Очевидно, что в настоящее время нахождение американских военных в районе Ат-Танф утратило свою актуальность и создаст препятствия для взятия под контроль правительственными войсками суверенной территории, в том числе государственной границы Сирии с Иорданией и Ираком», — сказал Герасимов.

    Он также добавил, что бандформирования, которые находятся в пятидесятикилометровой зоне в районе Ат-Танфа, продолжают свои вооруженные вылазки, жертвами которых становятся мирных граждане Сирии.

    Кроме того, американская сторона препятствует доставке гуманитарной помощи в лагерь беженцев «Рукбан», который находится в зоне, контролируемой военными США. При этом США не проявляют инициативу для решения этой проблемы.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #сирия #дамаск #ат-танф
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