Москва, 6 декабря. Присутствие вооруженных сил США в районе Ат-Танф в Сирии создает препятствия правительственным войскам для взятия под контроль государственной границы САР с Иорданией и Ираком. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«Очевидно, что в настоящее время нахождение американских военных в районе Ат-Танф утратило свою актуальность и создаст препятствия для взятия под контроль правительственными войсками суверенной территории, в том числе государственной границы Сирии с Иорданией и Ираком», — сказал Герасимов.

Он также добавил, что бандформирования, которые находятся в пятидесятикилометровой зоне в районе Ат-Танфа, продолжают свои вооруженные вылазки, жертвами которых становятся мирных граждане Сирии.

Кроме того, американская сторона препятствует доставке гуманитарной помощи в лагерь беженцев «Рукбан», который находится в зоне, контролируемой военными США. При этом США не проявляют инициативу для решения этой проблемы.