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Новости Сирии
Глава Генштаба РФ обсудил обстановку в Сирии с коллегой из США
Политика
Активизация НАТО у границ России носит деструктивный характер — Герасимов
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    Активизация НАТО у границ России носит деструктивный характер — Герасимов

    20:39  6 Декабря 2017
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    Активизация НАТО у границ России носит деструктивный характер — Герасимов

    Москва, 6 декабря. НАТО вдвое увеличила интенсивность ведения воздушной разведки у восточных границ России, что носит деструктивный и провокационный характер. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

    «По сравнению с прошлым годом вдвое увеличена интенсивность ведения воздушной разведки на восточном фланге альянса. Для предотвращения нарушения воздушного пространства Российской Федерации количество вылетов нашей истребительной авиации на перехват самолетов Объединенных вооруженных сил НАТО увеличилось в 2,8 раза», — сообщил Герасимов.

    Кроме того, возросло количество заходов кораблей НАТО в Черное море, а также наращивается потенциал американской ПРО в Европе. Глава Генштаба ВС РФ подчеркнул, что свидетельствует действия НАТО происходят в непосредственной близости от границ России, поэтому носят деструктивный и провокационный, а также вызывают напряженность в Европейском регионе.

    Автор: Алексей Громов
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