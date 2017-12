СМИ рассказали, как Россия и Китай будут уничтожать военные спутники США

Космос — последняя граница на которой может вестись война. Помимо договора о космосе, согласно которому страны не могут выводить оружие массового поражения на орбиту, существует не очень много правил, регулирующих способы ведения войны в космическом пространстве.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Science News Technology Space NASA Artificial Intelligence Weird Science Science of Sci-Fi Russia and China Are Building Space Weapons to Destroy US Military Satellites (Россия и Китай создают космическое оружие для уничтожения американских военных спутников), опубликованной порталом Outer Places.

Вскоре ситуация может измениться. Сотрудники американского телеканала CNN сообщают: Вашингтон узнал о том, что Китай и Россия разрабатывают противоспутниковые ракеты, глушители и многое другое.

«Москва и Пекин создают и тестируют оружие, которое будет доставать до орбиты с земли. Они собирают оружие, создающее помехи, лазерное оружие, и даже не скрывают этого. Эти страны создают технологии, которые позволят им бросить вызов Соединенным Штатам Америки и нашим союзникам. Это изменит баланс сил в мире», — заявил глава американского стратегического командования генерал Джон Хитен во время своего выступления на форуме национальной обороны в штате Калифорния.

Не так давно в США был принят закон о создании космических войск. Они необходимы для борьбы с орбитальными и космическими угрозами, но это не означает, что военные не работают над новыми безумными проектами, такими как автономный корабль-невидимка, новое лазерное оружие и изменяющие сознание чипы, встраиваемые в мозг солдат.

Как отмечает генерал Хайтен, безопасность американской спутниковой сети имеет жизненно важное значение: всего несколько минут помех в работе группировки могут привести к тому, что национальная противоракетная оборона США не успеет перехватить межконтинентальную баллистическую ракету из КНДР, и она ударит по цели.

Решением проблемы, по мнению генерала, может стать изменение правил космической войны. Например, Соединенные Штаты могут признать нападение на свои спутники актом агрессии, подобным тому, как если бы был сбит самолет или произведена кибератака на военный объект. Учитывая, что недавно Китай объявил о своих намерениях стать ведущей страной в плане развития аэрокосмических технологий, кажется, что война скоро выйдет на орбиту и даже за ее пределы.