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Новости Сирии
Глава Генштаба РФ обсудил обстановку в Сирии с коллегой из США
Новости Сирии
Генштаб ВС РФ назвал непонятными намерения США в Сирии на фоне успехов САА
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    Генштаб ВС РФ назвал непонятными намерения США в Сирии на фоне успехов САА

    20:26  6 Декабря 2017
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    Генштаб ВС РФ назвал непонятными намерения США в Сирии на фоне успехов САА

    Москва, 6 декабря. Стремление США закрепиться в Сирии на фоне успехов правительственных войск вызывает массу вопросов. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

    «На фоне успехов правительственных сил в освобождении территории своего государства и принимая во внимание позицию Соединенных Штатов о приверженности территориальной целостности и независимости Сирийской Арабской Республики, остаются не до конца понятными устремления США закрепиться в Сирии», — сказал Герасимов.

    Напомним, в конце сентября в Пентагоне заявили, что коалиция во главе с США в рамках кампании по борьбе с группировкой «Исламское государство»1 открыла в Сирии и Ираке несколько военных баз на временной основе. В середине ноября глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не планируют уходить из Сирии «до успешного окончания межсирийских переговоров в Женеве».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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