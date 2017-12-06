Генштаб ВС РФ назвал непонятными намерения США в Сирии на фоне успехов САА

Москва, 6 декабря. Стремление США закрепиться в Сирии на фоне успехов правительственных войск вызывает массу вопросов. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«На фоне успехов правительственных сил в освобождении территории своего государства и принимая во внимание позицию Соединенных Штатов о приверженности территориальной целостности и независимости Сирийской Арабской Республики, остаются не до конца понятными устремления США закрепиться в Сирии», — сказал Герасимов.

Напомним, в конце сентября в Пентагоне заявили, что коалиция во главе с США в рамках кампании по борьбе с группировкой «Исламское государство»1 открыла в Сирии и Ираке несколько военных баз на временной основе. В середине ноября глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не планируют уходить из Сирии «до успешного окончания межсирийских переговоров в Женеве».

1 Организация запрещена на территории РФ.