Саакашвили объявил о создании «украинской сечи» и походе на Порошенко
Киев, 6 декабря. Лидер партии «Движение новых сил», экс-глава Грузии и Одесской области Михаил Саакашвили объявил о создании «украинской сечи» и «походе» на президента страны Петра Порошенко. Заявление было сделано на народном вече у здания Верховной рады.
«Я объявляю создание украинской сечи возле Верховной рады. Мы будем расширяться, мы будем готовиться к мирному наступлению на (президента Петра) Порошенко», — сказал Саакашвили, выступая на митинге.
На площади Конституции собрались около тысячи человек. По словам Саакашвили, они принесли продукты, дрова и деньги для активистов палаточного городка.
Саакашвили заявил, что у Украинцев есть все шансы встретить новый год без президента Украины, и призвал сторонников «собирать народ для похода на Порошенко», сообщает ТАСС.
Ранее Саакашвили призвал Петра Порошенко остановить провокации. После нападения на палаточный лагерь у Верховной рады он обратился к президенту Украины.
«Я обращаюсь к Порошенко: зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил?!» — цитирует Саакашвили «Свободная пресса».