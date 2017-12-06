Саакашвили объявил о создании «украинской сечи» и походе на Порошенко

Киев, 6 декабря. Лидер партии «Движение новых сил», экс-глава Грузии и Одесской области Михаил Саакашвили объявил о создании «украинской сечи» и «походе» на президента страны Петра Порошенко. Заявление было сделано на народном вече у здания Верховной рады.

«Я объявляю создание украинской сечи возле Верховной рады. Мы будем расширяться, мы будем готовиться к мирному наступлению на (президента Петра) Порошенко», — сказал Саакашвили, выступая на митинге.

На площади Конституции собрались около тысячи человек. По словам Саакашвили, они принесли продукты, дрова и деньги для активистов палаточного городка.

Саакашвили заявил, что у Украинцев есть все шансы встретить новый год без президента Украины, и призвал сторонников «собирать народ для похода на Порошенко», сообщает ТАСС.

Ранее Саакашвили призвал Петра Порошенко остановить провокации. После нападения на палаточный лагерь у Верховной рады он обратился к президенту Украины.