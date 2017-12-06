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Новости Сирии
Глава Генштаба РФ обсудил обстановку в Сирии с коллегой из США
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Коалиция США не добилась значительных успехов в Сирии — Генштаб ВС РФ
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    Коалиция США не добилась значительных успехов в Сирии — Генштаб ВС РФ

    20:19  6 Декабря 2017
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    Коалиция США не добилась значительных успехов в Сирии — Генштаб ВС РФ

    Москва, 6 декабря. Возглавляемая Соединенными Штатами Америки международная коалиция не добилась существенных успехов в борьбе с террористами на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом заявил в среду начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов.

    Генерал указал на то, что операция по освобождению Сирии проходила на глазах у всего мирового сообщества.

    «Вопреки заявлениям наших западных партнеров, действия международной антитеррористической коалиции под руководством США на территории Сирийской Арабской Республики значительных успехов не принесли», — подчеркнул он.

    Герасимов также напомнил о том, что в 2017 году коалиция смогла освободить только Ракку, однако в ходе штурма город был разрушен на 90%.

    Ранее российская сторона объявила о том, что Сирия была полностью освобождена от боевиков «Исламского государства1» (организация запрещена в РФ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #иг #коалиция #рф
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