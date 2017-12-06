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Новости Сирии
Глава Генштаба РФ обсудил обстановку в Сирии с коллегой из США
Новости Сирии
Взаимодействие РФ и США помогло в урегулировании конфликта в Сирии — Герасимов
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    Взаимодействие РФ и США помогло в урегулировании конфликта в Сирии — Герасимов

    20:14  6 Декабря 2017
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    Взаимодействие РФ и США помогло в урегулировании конфликта в Сирии — Герасимов

    Москва, 6 декабря. Взаимодействие России и США помогло в вопросах урегулировании конфликта в Сирии. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

    Глава Генштаба ВС РФ отметил, что российско-американские контакты по вопросам урегулирования сирийского кризиса принесли положительные результаты.

    «Существующий формат взаимодействия позволил подписать 7 июля 2017 года Меморандум между Иорданским Хашимитским Королевством, Российской Федерацией и США и создать первую зону деэскалации - на юге Сирии», — сказал Герасимов.

    Он добавил, что Россия и США взяли на себя обязательства по обеспечению соблюдения режима прекращения огня всеми группировками на юге Сирии, а также гарантировало безопасный  доступ гуманитарной помощи и положило начало контактам между оппозицией и правительством Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #сирия #минобороны рф #герасимов
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