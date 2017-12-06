Взаимодействие РФ и США помогло в урегулировании конфликта в Сирии — Герасимов

Москва, 6 декабря. Взаимодействие России и США помогло в вопросах урегулировании конфликта в Сирии. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Глава Генштаба ВС РФ отметил, что российско-американские контакты по вопросам урегулирования сирийского кризиса принесли положительные результаты.

«Существующий формат взаимодействия позволил подписать 7 июля 2017 года Меморандум между Иорданским Хашимитским Королевством, Российской Федерацией и США и создать первую зону деэскалации - на юге Сирии», — сказал Герасимов.

Он добавил, что Россия и США взяли на себя обязательства по обеспечению соблюдения режима прекращения огня всеми группировками на юге Сирии, а также гарантировало безопасный доступ гуманитарной помощи и положило начало контактам между оппозицией и правительством Сирии.