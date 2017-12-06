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Политика
Генштаб ВС РФ: Коалиция США позволила террористам захватить 70% территории Сирии
Политика
Генштаб ВС РФ: Коалиция США позволила террористам захватить 70% территории Сирии
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    Генштаб ВС РФ: Коалиция США позволила террористам захватить 70% территории Сирии

    19:54  6 Декабря 2017
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    Генштаб ВС РФ: Коалиция США позволила террористам захватить 70% территории Сирии

    Москва, 6 декабря. Международная коалиция под руководством США позволила террористам захватить 70% территории Сирии за год. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    Герасимов напомнил, что активная фаза участия Вооруженных сил России по оказанию помощи Сирии началась с 30 сентября 2015 года. При этом коалиция США вела боевые действия в Сирии против террористов ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) с сентября 2014 года.

    «Однако за это время «Исламское государство»1 не только не понесло значительных потерь, но и смогло взять под свой контроль более 70% территории Сирии. Положение было критическим, месяц - полтора и Сирия перестала бы существовать как государство», — сказал Герасимов.

    Напомним, в конце октября в Минобороны РФ заявили, что террористы в Сирии практически разгромлены и российская военная операция в этой стране близка к завершению. Под контролем правительственных войск находятся уже 98% сирийской территории, и сейчас идут активные переговоры о послевоенном устройстве страны.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #сирия #иг #геоасимов
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