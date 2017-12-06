У России есть сильный лидер: Милонов поддержал участие Путина в выборах президента РФ

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с коллективом автозавода ГАЗ объявил о своем желании принять участие в выборах президента в 2018 году.

«России нужен политик, который бы обладал железной волей и пользовался бы действительным авторитетом в стране. Это Владимир Владимирович Путин», — заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.

«Многие наши западные партнеры пытались сделать так, чтобы выдвинулся, возможно, другой кандидат. И для этого было действительно много сделано: то же решение бандитского МОК было принято в контексте того, чтобы хотя бы каким-то образом повлиять на решение Владимира Владимировича. Они всячески пытались извне повлиять на рейтинг доверия народа к президенту и, возможно, сделать так, чтобы людьми были рассмотрены другие кандидатуры. Но объективно — поддержка Путина не нуждается в какой-то накрутке и рекламе. Она есть, и это единственный политик в стране, который на сегодняшний момент пользуется доверием большинства избирателей», — заявил Милонов.

Депутат также подчеркнул, что Владимир Путин — это человек, которому не нужно вести особенной избирательной кампании. А высокий рейтинг доверия россиян к действующему президенту Милонов объяснил социальным запросом общества.

«Российскому обществу не нужны слабые, неуверенные в себе люди. Мы — не протестантская община, которая считает, что руководитель государства — это просто один из их соседей. Нам нужен политик, который бы обладал железной волей и пользовался бы действительным авторитетом в стране, иначе бы в России ничего не работало. России никогда не шла на пользу слабая власть, это всегда приводило к каким-то печальным последствиям. Я думаю, историческая память нас хорошо удерживает от недальновидных решений. У России есть сильный лидер», — продолжает народный избранник.

При этом собеседник ФАН уверен, что из действующих политиков, вряд ли кто-то может составить конкуренцию Владимиру Путину.

«Нет шансов, и это не связано с каким-то противодействием, у конкурентов сейчас есть все шансы на успех. Взять хотя бы условных оппозиционеров, которые чуть ли не каждый день выплясывают на центральных российских каналах. Да они уже надоели всем. Кроме того, ни одна из ныне действующих политических фигур не несет какую-то здравую политическую идею или стратегию развития страны, которую можно было бы обсуждать. В этом-то и проблема: сейчас видно, что нет никого, кто выражал бы конструктивное мнение и помогал бы вырабатывать какой-то общий знаменатель. Все конкуренты Путина сейчас бессодержательные персонажи», — считает Милонов.

Отвечая на вопрос, какой курс развития страны выберет Владимир Путин в случае победы на президентских выборах 2018 года, депутат заявил, что путь развития внутренней экономики.

«Когда мы окажем ему доверие, у него будет мандат на проведение значительных модернизаций и тюнинга экономики России. Поскольку мир стремительно меняется, а экономические процессы приобретают иные качества, нам необходимо многое подрихтовать в нашей экономической модели. В налоговой концепции. Я думаю, что этим и займутся люди в том правительстве, которое будет утверждено новым президентом», — заключил представитель Госдумы.

Примечательно, что президент ответил на вопрос о своих планах только со второго раза. Днем он выступал перед участниками форума «Доброволец России-2017». Именно там лауреат одноименной премии Максим Токарев спросил у лидера страны о его планах на предвыборную кампанию, однако тогда Путин сообщил, что примет соответствующее решение в ближайшее время.