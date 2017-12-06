Минобороны РФ готово помочь США в уничтожении боевиков на западе Ирака

Москва, 6 декабря. Министерство обороны России готово вести диалог с американскими коллегами об оказании им помощи в уничтожении боевиков в западных районах Ирака. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

По его словам, внимание международной коалиции под руководством США должно быть сосредоточено на уничтожении боевиков в западных районах Ирака, что позволит предотвратить возврат в Сирию боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Данные действия станут преградой для восстановления ИГ1 в Сирии, а также сделают ненужным развертывание военных баз США в САР.

«Готовы вести диалог и присоединиться к американским коллегам в решении данного вопроса», — сказал Герасимов.

Напомним, в конце сентября Пентагон заявил, что коалиция во главе с США в рамках кампании по борьбе с группировкой «Исламское государство» открыла в Сирии и Ираке несколько военных баз. В середине ноября глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не планируют уходить из Сирии «до успешного окончания межсирийских переговоров в Женеве».

1 Организация запрещена на территории РФ.