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Политика
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Политика
Минобороны РФ готово помочь США в уничтожении боевиков на западе Ирака
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    Минобороны РФ готово помочь США в уничтожении боевиков на западе Ирака

    20:05  6 Декабря 2017
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    Минобороны РФ готово помочь США в уничтожении боевиков на западе Ирака

    Москва, 6 декабря. Министерство обороны России готово вести диалог с американскими коллегами об оказании им помощи в уничтожении боевиков в западных районах Ирака. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

    По его словам, внимание международной коалиции под руководством США должно быть сосредоточено на уничтожении боевиков в западных районах Ирака, что позволит предотвратить возврат в Сирию боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Данные действия станут преградой для восстановления ИГ1 в Сирии, а также сделают ненужным развертывание военных баз США в САР.

    «Готовы вести диалог и присоединиться к американским коллегам в решении данного вопроса», — сказал Герасимов.

    Напомним, в конце сентября Пентагон заявил, что коалиция во главе с США в рамках кампании по борьбе с группировкой «Исламское государство» открыла в Сирии и Ираке несколько военных баз. В середине ноября глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не планируют уходить из Сирии «до успешного окончания межсирийских переговоров в Женеве».

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #сирия #ирак #коалиция #минообороны рф
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