Западные СМИ не сомневаются в победе Путина на выборах

Лондон, 6 декабря. Западная пресса не сомневается в победе президента России Владимира Путина на предстоящих в марте выборах, отмечая высокий уровень поддержки российского лидера среди населения.

«Рейтинг Путина превышает 80%, что позволит ему легко победить уже в первом туре выборов. Об этом свидетельствуют опросы. Если Путина переизберут на четвертый срок, он сможет оставаться у власти еще шесть лет — до 2024 года», — пишет британская The Daily Mail.

Как сообщает «Би-Би-Си», большинство россиян считают Путина сильным лидером, который смог восстановить позиции России.

«Мистер Путин очень популярен среди многих россиян, которые видят в нем сильного лидера, восстановившего положение РФ на международной арене, осуществившего решительное военное вмешательство в сирийский конфликт и вернувшего России Крым», — отмечает издание.

Существенную роль в росте популярности Путина также должен сыграть запрет МОК на участие российских спортсменов в Олимпиаде-2018. Журналисты Reuters уверены, что эти санкции лишь сплотят россиян вокруг лидера страны.

«Социальные опросы показывают, что Владимир Путин без всяких сомнений будет переизбран на четвертый срок. Однако запрет на участие России в Олимпийских играх, вероятнее всего, сделает народную поддержку еще сильнее, пошлет всем избирателям сигнал: «Весь мир против нас», — отмечает агентство.

Издание Bloombeg цитирует социолога Ольгу Крыштановскую, которая опасается, что сразу же после вступления Путина в должность случится раскол элит, и начнется борьба за потенциального преемника. Напомним, что в среду Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах, которые пройдут в России в марте следующего года.