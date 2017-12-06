Бондарев: Оставшиеся в Сирии боевики ИГ будут вести партизанскую войну

Москва, 6 декабря. Оставшиеся в Сирии боевики террористической «Исламское государство»1 (ИГ1 запрещена в РФ) могут вести партизанскую войну, поэтому необходимо усилить контроль за их вероятной миграцией. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Недобитые боевики остались, многие из них имеют еще и вооружение, и деньги. То есть могут вести партизанскую войну на смежных территориях, постепенно кочуя по всему миру. Необходимо усилить контроль за направлениями вероятной миграции остатков сирийских радикальных исламистов: Ираком, Турцией, Египтом», — заявил Бондарев.

Стоит отметить, что в конце октября в Минобороны РФ заявили, что террористы в Сирии практически разгромлены и российская военная операция в этой стране близка к завершению. Под контролем правительственных войск находятся уже 98% сирийской территории, и сейчас идут активные переговоры о послевоенном устройстве страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.