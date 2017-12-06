Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Генштаб ВС РФ: Коалиция США позволила террористам захватить 70% территории Сирии
Новости Сирии
Взаимодействие Москвы и Дамаска продолжится после выхода войск РФ из Сирии — Швыткин
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Взаимодействие Москвы и Дамаска продолжится после выхода войск РФ из Сирии — Швыткин

    19:29  6 Декабря 2017  /обновлено: 19:36  06 Декабря 2017
    171

    Взаимодействие Москвы и Дамаска продолжится после выхода войск РФ из Сирии — Швыткин

    Москва, 6 декабря. Взаимодействие России и Сирии будет продолжено после выведения российских войск из САР. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

    «Взаимодействие дальнейшее с Сирией будет в том числе и в военной области, мы это не скрываем, и в социальной», — заявил Швыткин.

    Он также добавил, что взаимодействие между Россией и Сирией будет продолжаться, «потому что мы не исключаем вылазки различный отдельных групп ИГИЛ1 (террористическая группировка запрещена в РФ)».

    Стоит отметить, что в марте 2016 года президент России Владимир Путин принял решение о выводе большей части группировки ВКС РФ в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #дамаск #москва
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть