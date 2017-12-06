Москва, 6 декабря. Взаимодействие России и Сирии будет продолжено после выведения российских войск из САР. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Взаимодействие дальнейшее с Сирией будет в том числе и в военной области, мы это не скрываем, и в социальной», — заявил Швыткин.

Он также добавил, что взаимодействие между Россией и Сирией будет продолжаться, «потому что мы не исключаем вылазки различный отдельных групп ИГИЛ1 (террористическая группировка запрещена в РФ)».

Стоит отметить, что в марте 2016 года президент России Владимир Путин принял решение о выводе большей части группировки ВКС РФ в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.