Сегодня в Сети: ехать или нет на Олимпиаду-2018, выборы с Путиным и что делать с Саакашвили
Сегодня в Интернете, 6 декабря. Пользователи весь день обсуждают решение МОК об отстранении сборной России от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, участие Владимира Путина в выборах-2018 и приключения Михаила Саакашвили в Киеве. О последних трендах соцсетей – в обзоре Федерального агентства новостей.
#Олимпиада
Вчера вечером стало известно, что Международный Олимпийский комитет (МОК) запретил российским спортсменам выступать на Играх в Южной Корее под флагом своей страны. Вместо него будет нейтральный флаг Олимпиады белого цвета, а наших спортсменов будут представлять как олимпийских атлетов из России (OAR – Olympic Athlete from Russia).
#noRussiaNoOlympics #noRussiaNoGames— Julia (@koryakinaaaa) 6 декабря 2017 г.
А теперь выдержка из «Ведемости»
-На форме допущенного спортсмена будет лого «Олимпийский атлет из России» – Olympic Athlete from Russia (OAR).
- Гимн России во время награждений исполняться не будет – прозвучит гимн МОКа.
Мнения пользователей на этот счет разделились. Одни считают, что выступать под белым флагом – позор и унижение для наших спортсменов.
вы можете себе представить нашу хоккейную сборную под флагом Olympic Athlete from Russia? Я нет. Это унижение— Вохмянин Владислав (@vladlenoff) 5 декабря 2017 г.
Эти пользователи считают бойкот Олимпиады в Пхенчхане – единственно правильным решением.
#олимпиада 2018, прощай pic.twitter.com/4gzGnr1r2l— Либеральное Днище (@liberDno) 5 декабря 2017 г.
#norussianogames— Кондратенко Артем (@temaKondratenko) 6 декабря 2017 г.
Без нас не может быть #Олимпиада, в её классическом понимании.
Будет англиниада, америкоада, хрензнаетчтолиада, но не Олимпиада.
Они хотят остаться наедине с собой?! Аллилуйя! Пусть остаются.
Хватит оправдываться, нужно от всего отказаться и оно само придёт. pic.twitter.com/qKjaF3bWK3
Лайкни! ????— Шутки. Приколы. Мемы (@shutki_prikoli) 6 декабря 2017 г.
Оцени! ✏
Поделись с друзьями! ✔#олимпиада #мок #ои2018 #допинг #спорт #политика #сборная #олимпийскиеигры pic.twitter.com/D0CGPnRTmx
Другие пользователи согласны с президентом Владимиром Путиным, который сегодня заявил, что нельзя препятствовать участию спортсменов в Олимпиаде в личном качестве, потому что они всю жизнь к ней готовятся.
Обидно, конечно, за людей, которые несколько лет готовились к #Олимпиада. Надеюсь, что будут выступать под нейтральным, ибо #Олимпиада- это соревнование в первую очередь между людьми, а не странами.— ироничный кот Салем (@wannasweetCake) 6 декабря 2017 г.
Олимпиада - это соревнование спортсменов, а не стран. Из-за дисквалификации сборной России ни в коем случае нельзя принуждать российских спортсменов отказываться от старта, к которому они готовились всю жизнь. Пусть выступают под нейтральным флагом и удачи им. Люди важнее флагов— AlexanderVishnevskiy (@a_vishnevskiy) 5 декабря 2017 г
#Путин
Другой хештег, вошедший в топ-10 актуальных тем русскоязычного твиттера в среду, связан с Владимиром Путиным, объявившим сегодня о своем намерении участвовать в президентских выборах в марте 2018 года.
Выдвигается :)#Putin pic.twitter.com/TKy61DGHKA— Мария Катасонова (@KatasonovaMaria) 6 декабря 2017 г.
Мой президент идёт на выборы! Вперед, Россия! ???????? ???????? #Russia #Путин #Putin pic.twitter.com/lXCd0Py9f3— serogoz (@serogoz) 6 декабря 2017 г.
Вопрос изначально был не в том пойдёт ли Путин на выборы президента , а с кем он пойдёт, кто возглавит правительство и какой будет экономический курс.— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 6 декабря 2017 г.
Сегодня исторический день для нашего Отечества - России, для всех народов России и для всего человечества! Президент России Владимир Путин во время встречи с рабочими завода ГАЗ заявил: «Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации». Этих слов миллионы людей ждали очень давно. По-другому быть не могло и не должно было, ибо наш национальный лидер Владимир Путин является достойным политиком, способным и далее повести нашу страну по пути развития экономики и социальной сферы. Только он может противодействовать массированной, бессовестной и беспрецедентной атаке, организованной нашими лютыми друзьями из США и Западной Европы. И мы уверенно говорим, что народы России окажут Владимиру Путину твёрдую поддержку! #Кадыров #Путин #Президент #Россия
#Саакашвили
А что касается событий в соседней Украине, за которыми российские пользователи соцсетей вчера с интересом следили, то тема приключений Михаила Саакашвили в Киеве продолжается.
Сегодня экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и лидер «Движения новых сил» провел митинг у Верховной рады. И по-прежнему остается в новостной повестке.