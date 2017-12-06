Сегодня в Сети: ехать или нет на Олимпиаду-2018, выборы с Путиным и что делать с Саакашвили

Сегодня в Интернете, 6 декабря. Пользователи весь день обсуждают решение МОК об отстранении сборной России от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, участие Владимира Путина в выборах-2018 и приключения Михаила Саакашвили в Киеве. О последних трендах соцсетей – в обзоре Федерального агентства новостей.

#Олимпиада

Вчера вечером стало известно, что Международный Олимпийский комитет (МОК) запретил российским спортсменам выступать на Играх в Южной Корее под флагом своей страны. Вместо него будет нейтральный флаг Олимпиады белого цвета, а наших спортсменов будут представлять как олимпийских атлетов из России (OAR – Olympic Athlete from Russia).

#noRussiaNoOlympics #noRussiaNoGames



А теперь выдержка из «Ведемости»

-На форме допущенного спортсмена будет лого «Олимпийский атлет из России» – Olympic Athlete from Russia (OAR).

- Гимн России во время награждений исполняться не будет – прозвучит гимн МОКа. — Julia (@koryakinaaaa) 6 декабря 2017 г.

Мнения пользователей на этот счет разделились. Одни считают, что выступать под белым флагом – позор и унижение для наших спортсменов.

вы можете себе представить нашу хоккейную сборную под флагом Olympic Athlete from Russia? Я нет. Это унижение — Вохмянин Владислав (@vladlenoff) 5 декабря 2017 г.

Эти пользователи считают бойкот Олимпиады в Пхенчхане – единственно правильным решением.

#norussianogames

Без нас не может быть #Олимпиада, в её классическом понимании.

Будет англиниада, америкоада, хрензнаетчтолиада, но не Олимпиада.

Они хотят остаться наедине с собой?! Аллилуйя! Пусть остаются.

Хватит оправдываться, нужно от всего отказаться и оно само придёт. pic.twitter.com/qKjaF3bWK3 — Кондратенко Артем (@temaKondratenko) 6 декабря 2017 г.

Другие пользователи согласны с президентом Владимиром Путиным, который сегодня заявил, что нельзя препятствовать участию спортсменов в Олимпиаде в личном качестве, потому что они всю жизнь к ней готовятся.

Обидно, конечно, за людей, которые несколько лет готовились к #Олимпиада. Надеюсь, что будут выступать под нейтральным, ибо #Олимпиада- это соревнование в первую очередь между людьми, а не странами. — ироничный кот Салем (@wannasweetCake) 6 декабря 2017 г.

Олимпиада - это соревнование спортсменов, а не стран. Из-за дисквалификации сборной России ни в коем случае нельзя принуждать российских спортсменов отказываться от старта, к которому они готовились всю жизнь. Пусть выступают под нейтральным флагом и удачи им. Люди важнее флагов — AlexanderVishnevskiy (@a_vishnevskiy) 5 декабря 2017 г

#Путин

Другой хештег, вошедший в топ-10 актуальных тем русскоязычного твиттера в среду, связан с Владимиром Путиным, объявившим сегодня о своем намерении участвовать в президентских выборах в марте 2018 года.

Вопрос изначально был не в том пойдёт ли Путин на выборы президента , а с кем он пойдёт, кто возглавит правительство и какой будет экономический курс. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 6 декабря 2017 г.

#Саакашвили

А что касается событий в соседней Украине, за которыми российские пользователи соцсетей вчера с интересом следили, то тема приключений Михаила Саакашвили в Киеве продолжается.

Сегодня экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и лидер «Движения новых сил» провел митинг у Верховной рады. И по-прежнему остается в новостной повестке.