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Новости Сирии
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#Соцсети
Сегодня в Сети: ехать или нет на Олимпиаду-2018, выборы с Путиным и что делать с Саакашвили
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    Сегодня в Сети: ехать или нет на Олимпиаду-2018, выборы с Путиным и что делать с Саакашвили

    21:16  6 Декабря 2017
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    Сегодня в Сети: ехать или не ехать на ОИ-2018, выборы с Путиным и что делать с Саакашвили

    Сегодня в Интернете, 6 декабря. Пользователи весь день обсуждают решение МОК об отстранении сборной России от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, участие Владимира Путина в выборах-2018 и приключения Михаила Саакашвили в Киеве. О последних трендах соцсетей – в обзоре Федерального агентства новостей.

    #Олимпиада

    Вчера вечером стало известно, что Международный Олимпийский комитет (МОК) запретил российским спортсменам выступать на Играх в Южной Корее под флагом своей страны. Вместо него будет нейтральный флаг Олимпиады белого цвета, а наших спортсменов будут представлять как олимпийских атлетов из России (OAR – Olympic Athlete from Russia).

    Мнения пользователей на этот счет разделились. Одни считают, что выступать под белым флагом – позор и унижение для наших спортсменов.

    Эти пользователи считают бойкот Олимпиады в Пхенчхане – единственно правильным решением.

    Другие пользователи согласны с президентом Владимиром Путиным, который сегодня заявил, что нельзя препятствовать участию спортсменов в Олимпиаде в личном качестве, потому что они всю жизнь к ней готовятся.

    #Путин

    Другой хештег, вошедший в топ-10 актуальных тем русскоязычного твиттера в среду, связан с Владимиром Путиным, объявившим сегодня о своем намерении участвовать в президентских выборах в марте 2018 года.

     

    Сегодня исторический день для нашего Отечества - России, для всех народов России и для всего человечества! Президент России Владимир Путин во время встречи с рабочими завода ГАЗ заявил: «Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации». Этих слов миллионы людей ждали очень давно. По-другому быть не могло и не должно было, ибо наш национальный лидер Владимир Путин является достойным политиком, способным и далее повести нашу страну по пути развития экономики и социальной сферы. Только он может противодействовать массированной, бессовестной и беспрецедентной атаке, организованной нашими лютыми друзьями из США и Западной Европы. И мы уверенно говорим, что народы России окажут Владимиру Путину твёрдую поддержку! #Кадыров #Путин #Президент #Россия

    Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

    #Саакашвили

    А что касается событий в соседней Украине, за которыми российские пользователи соцсетей вчера с интересом следили, то тема приключений Михаила Саакашвили в Киеве продолжается.

    Сегодня экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и лидер «Движения новых сил» провел митинг у Верховной рады. И по-прежнему остается в новостной повестке.

    Автор: Марина Степанова
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    #владимир путин #россия #сша #украина #михаил саакашвили #ои-2018 #соцсети #олимпиада-2018 #выборы-2018
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