Медведев поддержит Путина на выборах-2018

Москва, 6 декабря. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поддержит выдвижение действующего главы государства Владимира Путина на пост президента страны в 2018 году. Об этом сообщила журналистам в среду официальный представитель премьер-министра Наталья Тимакова.

Пресс-секретарь указала на то, что Медведев четко обозначил свою позицию по данному вопросу еще 30 ноября.

«Тогда премьер заявил, что он сам, как председатель партии «Единая Россия», и в целом партия «Единая Россия» поддержат выдвижение кандидатуры Владимира Путина на должность президента России», — цитирует ее слова ТАСС.

Напомним, ранее руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе России Сергей Неверов проинформировал о том, что партия поддержит кандидатуру действующего президента страны Владимира Путина на выборах-2018.