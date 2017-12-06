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Политика
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Политика
Медведев поддержит Путина на выборах-2018
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    Медведев поддержит Путина на выборах-2018

    19:39  6 Декабря 2017
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    Медведев поддержит Путина на выборах-2018

    Москва, 6 декабря. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поддержит выдвижение действующего главы государства Владимира Путина на пост президента страны в 2018 году. Об этом сообщила журналистам в среду официальный представитель премьер-министра Наталья Тимакова.

    Пресс-секретарь указала на то, что Медведев четко обозначил свою позицию по данному вопросу еще 30 ноября.

    «Тогда премьер заявил, что он сам, как председатель партии «Единая Россия», и в целом партия «Единая Россия» поддержат выдвижение кандидатуры Владимира Путина на должность президента России», — цитирует ее слова ТАСС.

    Напомним, ранее руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе России Сергей Неверов проинформировал о том, что партия поддержит кандидатуру действующего президента страны Владимира Путина на выборах-2018.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #медведев #выборы-2018
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