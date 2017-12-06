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Путин подписал закон о бюджете на 2018–2020 годы
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    Путин подписал закон о бюджете на 2018–2020 годы

    19:13  6 Декабря 2017
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    Путин подписал закон о бюджете на 2018–2020 годы

    Москва, 6 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Документ предполагает, что доходы бюджета России в 2018 году составят 15,26 триллиона рублей, а в 2019-м — 15,55 трлн рублей. Бюджетные доходы на 2020 год прогнозируются в размере 16,3 трлн рублей. Кроме того, прогнозируется снижение дефицита бюджета с 1,3% ВВП в 2018 году до 0,8% ВВП в 2019 и 2020 годах. 

    Кроме того, прогнозируемая базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной двухпроцентной индексации с 2018 года.

    Напомним, проект федерального бюджета на 2018-2020 годы был утвержден правительством в сентябре. Госдума одобрила его в третьем чтении 24 ноября.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #бюджет #2018
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