Путин подписал закон о бюджете на 2018–2020 годы

Москва, 6 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Документ предполагает, что доходы бюджета России в 2018 году составят 15,26 триллиона рублей, а в 2019-м — 15,55 трлн рублей. Бюджетные доходы на 2020 год прогнозируются в размере 16,3 трлн рублей. Кроме того, прогнозируется снижение дефицита бюджета с 1,3% ВВП в 2018 году до 0,8% ВВП в 2019 и 2020 годах.

Кроме того, прогнозируемая базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной двухпроцентной индексации с 2018 года.

Напомним, проект федерального бюджета на 2018-2020 годы был утвержден правительством в сентябре. Госдума одобрила его в третьем чтении 24 ноября.