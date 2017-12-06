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Политика
Генштаб ВС РФ: Коалиция США позволила террористам захватить 70% территории Сирии
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Сирия полностью освобождена от террористов — Генштаб ВС РФ
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    Сирия полностью освобождена от террористов — Генштаб ВС РФ

    19:13  6 Декабря 2017  /обновлено: 19:18  06 Декабря 2017
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    Сирия полностью освобождена от террористов — Генштаб ВС РФ

    Москва, 6 декабря. Сирия полностью освобождена от террористов. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов. 

    По его словам, в среду были разгромлены остававшиеся незаконные вооруженные силы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и освобождены населенные пункты Мусалаха, Эль-Катья, Эль-Хрейта, Салихия.

    «На сегодняшний день территории, подконтрольной ИГИЛ1, на территории Сирии не существует», — отметил Герасимов.

    Он добавил, что министр обороны генерал армии Сергей Шойгу уже доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину.

    Напомним, ранее российский лидер заявил, что перед переходом к процессу политического урегулирования конфликта в Сирии необходимо укрепить зоны деэскалации в регионе.

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия
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