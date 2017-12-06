Сирия полностью освобождена от террористов — Генштаб ВС РФ

Москва, 6 декабря. Сирия полностью освобождена от террористов. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов.

По его словам, в среду были разгромлены остававшиеся незаконные вооруженные силы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и освобождены населенные пункты Мусалаха, Эль-Катья, Эль-Хрейта, Салихия.

«На сегодняшний день территории, подконтрольной ИГИЛ1, на территории Сирии не существует», — отметил Герасимов.

Он добавил, что министр обороны генерал армии Сергей Шойгу уже доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину.

Напомним, ранее российский лидер заявил, что перед переходом к процессу политического урегулирования конфликта в Сирии необходимо укрепить зоны деэскалации в регионе.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.