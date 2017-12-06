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Политика
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Россия после вывода ВКС сохранит тесные отношения с Сирией — Слуцкий
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    Россия после вывода ВКС сохранит тесные отношения с Сирией — Слуцкий

    19:29  6 Декабря 2017
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    Россия после вывода ВКС сохранит тесные отношения с Сирией — Слуцкий

    Москва, 6 декабря. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия после полного выведения своих Воздушно-космических сил (ВКС) из Сирии будет сохранять тесные отношения с Дамаском.

    По его словам, РФ сохранит «теснейшие отношения», чтобы восстановить объекты разрушенной инфраструктуры Арабской республики и консолидировать усилия стран, которые хотели бы в этом помочь. 

    «Мы как никакая другая страна протянули Сирии руку помощи в противодействии силам международного терроризма», — подчеркнул он. 

    Россия после вывода ВКС сохранит тесные отношения с Сирией — Слуцкий

    Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от террористов. Министр обороны РФ уже доложил президенту России Владимиру Путину о полном разгроме запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #слуцкий
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