Россия после вывода ВКС сохранит тесные отношения с Сирией — Слуцкий

Москва, 6 декабря. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия после полного выведения своих Воздушно-космических сил (ВКС) из Сирии будет сохранять тесные отношения с Дамаском.

По его словам, РФ сохранит «теснейшие отношения», чтобы восстановить объекты разрушенной инфраструктуры Арабской республики и консолидировать усилия стран, которые хотели бы в этом помочь.

«Мы как никакая другая страна протянули Сирии руку помощи в противодействии силам международного терроризма», — подчеркнул он.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от террористов. Министр обороны РФ уже доложил президенту России Владимиру Путину о полном разгроме запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1).

1 Организация запрещена на территории РФ.