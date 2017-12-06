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Путин назвал политически мотивированным решение МОК
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    Путин назвал политически мотивированным решение МОК

    19:14  6 Декабря 2017
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    Путин назвал политически мотивированным решение МОК

    Нижний Новгород, 6 декабря. Отстранение российской сборной от участия в Олимпиаде-2018 является политически мотивированным решением. Об этом в среду заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

    «Все это выглядит как абсолютно срежиссированное и политически мотивированное решение. Мы это видим, для меня здесь нет никаких сомнений. Вопрос: как поступит олимпийское собрание, какое примет решение?» — отметил глава государства.

    Однако Путин вновь подчеркнул тот факт, что Москва не будет закрывать для российских атлетов возможность выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Владимирович Путин указал на то, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) основано на показаниях человека, психическое состояние которого вызывает вопросы. Согласно предварительным данным, речь идет об информаторе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григории Родченкове.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #мок
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