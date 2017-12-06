Путин: Угроза постепенной дисквалификации российских спортсменов остается

Нижний Новгород, 6 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что после решения МОК угроза постепенной дисквалификации ведущих российских спортсменов-олимпийцев остается. По мнению главы государства, дальнейшее отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских играх может повлиять на результативность всей сборной.

«Ведь процесс продолжается, существует еще какая угроза: так и будут нам по одному из самых ведущих наших спортсменов выбивать, выбивать, выбивать. А что у нас тогда будет за команда?», — сказал президент.

Владимир Путин также добавил, что существует проблема так называемого «принятия медикаментов по медицинским показаниям». В качестве примера глава государства привел российских лыжников и их соперников.

«Они там потеют, пыхтят, пыхтят. А потом приходят конкуренты, приносят кучу бумаг: у одного - одно заболевание, у другого - другое, они все больные. Им, может, на Паралимпиаде надо выступать? Нет, они все выступают, принимают запрещенные препараты, они имеют явные конкурентные преимущества. На это почему-то никто не обращают внимания», — сказал Путин.

Напомним, 5 декабря президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что исполком МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. По словам Томаса Баха, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Кроме того, Олимпийский комитет России был дисквалифицирован, а всем чиновникам из Министерства спорта России отказано в получении аккредитации на Игры в Пхенчхане.