Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Генштаб ВС РФ: Коалиция США позволила террористам захватить 70% территории Сирии
Спорт
Путин: Угроза постепенной дисквалификации российских спортсменов остается
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин: Угроза постепенной дисквалификации российских спортсменов остается

    19:01  6 Декабря 2017
    214

    Путин: Угроза постепенной дисквалификации российских спортсменов остается

    Нижний Новгород, 6 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что после решения МОК угроза постепенной дисквалификации ведущих российских спортсменов-олимпийцев остается. По мнению главы государства, дальнейшее отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских играх может повлиять на результативность всей сборной.

    «Ведь процесс продолжается, существует еще какая угроза: так и будут нам по одному из самых ведущих наших спортсменов выбивать, выбивать, выбивать. А что у нас тогда будет за команда?», — сказал президент.

    Владимир Путин также добавил, что существует проблема так называемого «принятия медикаментов по медицинским показаниям». В качестве примера глава государства привел российских лыжников и их соперников.

    «Они там потеют, пыхтят, пыхтят. А потом приходят конкуренты, приносят кучу бумаг: у одного - одно заболевание, у другого - другое, они все больные. Им, может, на Паралимпиаде надо выступать? Нет, они все выступают, принимают запрещенные препараты, они имеют явные конкурентные преимущества. На это почему-то никто не обращают внимания», — сказал Путин.

    Напомним, 5 декабря президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что исполком МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. По словам Томаса Баха, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Кроме того, Олимпийский комитет России был дисквалифицирован, а всем чиновникам из Министерства спорта России отказано в получении аккредитации на Игры в Пхенчхане.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #мок #сборная рф
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть