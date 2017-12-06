Душа радуется: россияне с воодушевлением встретили решение Путина участвовать в выборах

Москва, 6 декабря. Президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками ГАЗа сообщил о намерении участвовать в выборах главы государства в следующем году. Его решение было встречено гражданами с воодушевлением.

«Только за Путина и больше ни за кого. Не будет баллотироваться — не пойду на выборы», — прокомментировала новость во «ВКонтакте» Алла Гагарина.

Россияне считают действующего главу государства народным лидером.



«Душа радуется!» — написал в соцсети Иван Петров.

Новость об участии Путины в выборах пользователи соцсетей сопровождают хэштегами #НашЛидер и #НашПрезидент.

При этом большинство не видит альтернативы нынешнему лидеру. «Очень хорошо… Не Собчак же выбирать, в самом деле?!» — считает Петька Адмиралъ.

Поздравляю, друзья! Путин официально заявил, что идет на выборы. — Дмитрий (@dibart1) December 6, 2017

Напомним, последние данные соцопросов свидетельствуют о том, что президента поддерживает большинство населения РФ. На втором и третьем месте с большим отрывом находятся лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.