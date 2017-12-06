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Политика
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#Соцсети
Душа радуется: россияне с воодушевлением встретили решение Путина участвовать в выборах
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    Душа радуется: россияне с воодушевлением встретили решение Путина участвовать в выборах

    19:21  6 Декабря 2017
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    Душа радуется: россияне с воодушевлением встретили решение Путина участвовать в выборах

    Москва, 6 декабря. Президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками ГАЗа сообщил о намерении участвовать в выборах главы государства в следующем году. Его решение было встречено гражданами с воодушевлением.

    «Только за Путина и больше ни за кого. Не будет баллотироваться — не пойду на выборы», — прокомментировала новость во «ВКонтакте» Алла Гагарина.

    Россияне считают действующего главу государства народным лидером.
    Душа радуется: россияне с воодушевлением встретили решение Путина участвовать в выборах

    «Душа радуется!» — написал в соцсети Иван Петров.

    Новость об участии Путины в выборах пользователи соцсетей сопровождают хэштегами #НашЛидер и #НашПрезидент.

    Душа радуется: россияне с воодушевлением встретили решение Путина участвовать в выборах

    При этом большинство не видит альтернативы нынешнему лидеру. «Очень хорошо… Не Собчак же выбирать, в самом деле?!» — считает Петька Адмиралъ.

    Душа радуется: россияне с воодушевлением встретили решение Путина участвовать в выборах

    Напомним, последние данные соцопросов свидетельствуют о том, что президента поддерживает большинство населения РФ. На втором и третьем месте с большим отрывом находятся лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #выборы-2018
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