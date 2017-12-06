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Политика
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Путин выиграет, «как всегда»: Собчак предсказала исход выборов-2018
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    Путин выиграет, «как всегда»: Собчак предсказала исход выборов-2018

    20:00  6 Декабря 2017
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    Путин выиграет, «как всегда»: Собчак предсказала исход выборов-2018

    Нижний Новгород, 6 декабря. Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться на выборах президента России в 2018 году, выразила мнение, что российский лидер Владимир Путин на грядущих выборах одержит победу.

    «Я не вижу здесь, честно говоря, никакого события, мы все об этом знаем, так же, как мы знаем о том, что Путин скорее выиграет эти выборы, как всегда», — отметила Собчак.

    Однако телеведущая подчеркнула, что несмотря на это, она пойдет на выборы и будет «говорить от лица тех людей, которые хотят перемен», передает РИА Новости.

    Путин выиграет, «как всегда»: Собчак предсказала исход выборов-2018

    Напомним, ранее Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятия ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в марте 2018 года.

    Как заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, он не знает никого, кто бы мог грамотно руководить Россией, кроме нынешнего президента Владимира Путина.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #собчак #выборы-2018
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