Путин отметил важность отсутствия выводов МОК о господдержке допинга в РФ

Москва, 6 декабря. В выводах Международного олимпийского комитета (МОК) сказано, что в России не было системы господдержки допинга. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это важное заключение.

«Важным является то, что в выводах комиссии написано, что в России не было никакой системы государственной поддержки допинга. Это — важное заключение», — подчеркнул Путин.

В связи с этим возникает вопрос, почему спортсменам запретили выступать под флагом РФ, подчеркнул президент. Он призвал наказать только тех спортсменов, которые виноваты в употреблении допинга.

Ранее Путин заявил, что Кремль не будет препятствовать участию спортсменов из РФ в зимней Олимпиаде под нейтральным флагом. Он подчеркнул, что многие из них готовились к ОИ на протяжении всей своей карьеры, поэтому их участию никто не намерен мешать, пишет «ФедералПресс».