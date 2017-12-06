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Путин отметил важность отсутствия выводов МОК о господдержке допинга в РФ
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    Путин отметил важность отсутствия выводов МОК о господдержке допинга в РФ

    18:54  6 Декабря 2017
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    Путин отметил важность отсутствия выводов МОК о господдержке допинга в РФ

    Москва, 6 декабря. В выводах Международного олимпийского комитета (МОК) сказано, что в России не было системы господдержки допинга. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это важное заключение.

    «Важным является то, что в выводах комиссии написано, что в России не было никакой системы государственной поддержки допинга. Это — важное заключение», — подчеркнул Путин.

    В связи с этим возникает вопрос, почему спортсменам запретили выступать под флагом РФ, подчеркнул президент. Он призвал наказать только тех спортсменов, которые виноваты в употреблении допинга.

    Ранее Путин заявил, что Кремль не будет препятствовать участию спортсменов из РФ в зимней Олимпиаде под нейтральным флагом. Он подчеркнул, что многие из них готовились к ОИ на протяжении всей своей карьеры, поэтому их участию никто не намерен мешать, пишет «ФедералПресс».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #мок #допинг #олимпиада
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