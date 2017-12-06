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Путин: Я никогда не ставил задачу выиграть Олимпиаду в Сочи
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    Путин: Я никогда не ставил задачу выиграть Олимпиаду в Сочи

    18:48  6 Декабря 2017
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    Путин: Я никогда не ставил задачу выиграть Олимпиаду в Сочи

    Москва, 6 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не ставил задачу победить в командном зачете на домашней Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

    «Что касается прошлых стартов, в том числе Олимпиады в Сочи: я никогда не ставил задачу перед, скажем, Минспортом, перед другими организациями, перед федерациями выиграть Олимпиаду. Не было такой задачи» — сказал Путин.

    Глава государства также добавил, что главной задачей было подготовить и достойно провести Игры, как для российских спортсменов и любителей спорта, так и для зарубежных.

    Напомним, 5 декабря президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что исполком МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Кроме того, Олимпийский комитет России был дисквалифицирован, а всем чиновникам из Министерства спорта России отказано в получении аккредитации на Игры в Пхенчхане.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сочи #мок #олимпиада
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