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Политика
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Новости Сирии
Шойгу доложил Путину о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата
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    Шойгу доложил Путину о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата

    18:43  6 Декабря 2017  /обновлено: 18:46  06 Декабря 2017
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    Шойгу доложил Путину о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата

    Москва, 6 декабря. Министр обороны РФ доложил президенту России Владимиру Путину о полном разгроме террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) на обоих берегах реки Евфрат в Сирии. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил журналистам в среду.

    «Два часа назад министр обороны доложил, что операции на восточном и на западном берегу Евфрата завершены полным разгромом террористов», — сообщил президент.

    По его словам, в районе могут сохраняться отдельные очаги сопротивления боевиков, однако в целом работа на данной территории завершена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #сирия #иг #игил #шойгу #евфрат
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