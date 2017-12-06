Шойгу доложил Путину о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата

Москва, 6 декабря. Министр обороны РФ доложил президенту России Владимиру Путину о полном разгроме террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) на обоих берегах реки Евфрат в Сирии. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил журналистам в среду.

«Два часа назад министр обороны доложил, что операции на восточном и на западном берегу Евфрата завершены полным разгромом террористов», — сообщил президент.

По его словам, в районе могут сохраняться отдельные очаги сопротивления боевиков, однако в целом работа на данной территории завершена.

1 Организация запрещена на территории РФ.