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Политика
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Россия
Путин ответил на вопрос о главе своего предвыборного штаба
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    Путин ответил на вопрос о главе своего предвыборного штаба

    18:52  6 Декабря 2017
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    Путин ответил на вопрос о главе своего предвыборного штаба

    Москва, 6 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о том, кто возглавит его предвыборный штаб на выборах главы государства в 2018 году.

    «Я подумаю. Нет еще», — отметил российский лидер.

    Ранее президент РФ на встрече с сотрудниками предприятия ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в марте 2018 года, сообщает «ФедералПресс».

    Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что фракция поддержит кандидатуру нынешнего главы государства на выборах. Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин положительно оценил решение Путина принять участие в выборах-2018.

    Ранее 6 декабря, выступая на форуме добровольцев, Путин заявил, что будет выдвигаться в том случае, если его поддержит народ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин
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