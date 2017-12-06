Путин ответил на вопрос о главе своего предвыборного штаба

Москва, 6 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о том, кто возглавит его предвыборный штаб на выборах главы государства в 2018 году.

«Я подумаю. Нет еще», — отметил российский лидер.

Ранее президент РФ на встрече с сотрудниками предприятия ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в марте 2018 года, сообщает «ФедералПресс».

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что фракция поддержит кандидатуру нынешнего главы государства на выборах. Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин положительно оценил решение Путина принять участие в выборах-2018.

Ранее 6 декабря, выступая на форуме добровольцев, Путин заявил, что будет выдвигаться в том случае, если его поддержит народ.