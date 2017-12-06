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Новости Сирии
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Украина
США передали Украине 40 автомобилей Hummer — Порошенко
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    США передали Украине 40 автомобилей Hummer — Порошенко

    21:28  6 Декабря 2017
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    США передали Украине 40 автомобилей Hummer — Порошенко

    Киев, 6 декабря. Американская сторона передала Вооруженным силам Украины 40 медицинских автомобилей Hummer. Об этом сообщила в среду пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

    В рамках рабочей поездки во Львовскую область Порошенко вручил украинским силовикам сертификаты на машины.

    «Все 40 автомобилей разъедутся отсюда по боевым бригадам в зоне проведения АТО. И с первого дня будут работать на украинскую армию, украинских воинов… Нам есть чем поделиться с нашими международными партнерами и друзьями», — отметил глава государства.

    Непосредственно посол США в Киеве Мэри Йованович указала на то, что Вашингтон и Киев работают над созданием «программы всесторонней подготовки» военных.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Литва передаст Киеву около семи тысяч автоматов Калашникова и 80 минометов.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #украина #порошенко
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