Сирия сегодня: Шойгу доложил Владимиру Путину о разгроме ИГИЛ на обоих берегах Евфрата

Сирия, 6 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном разгроме ИГИЛ1 на обоих берегах Евфрата; боевики группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» похитили руководство нескольких школ в провинции Даръа; ливанская армия арестовала печально известного члена ИГИЛ1; сирийская армия продвигается в стратегическом городе Аль-Рахаджан в провинции Хама. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Шойгу доложил Путину о разгроме ИГ1 на Евфрате

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном разгроме ИГИЛ на обоих берегах реки Евфрат в Сирии.

«Два часа назад министр обороны доложил, что операции на восточном и на западном берегу Евфрата завершены полным разгромом террористов», — сообщил Путин журналистам.

По словам главы государства, в районе все еще могут сохраняться отдельные очаги сопротивления экстремистов, однако в целом работа на данной территории завершена.

Боевики напали на школы в Даръа

Боевики напали на школы на западе провинции Даръа, похитив работников и спалив рабочую школьную документацию, сообщает сирийское информагентство SANA.

Утром, боевики группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», ранее присягнувшие на верность «Исламскому государству»1 (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), напали на несколько школ, похитили 10 директоров и их помощников, увезя их в поселок Маараба, являющийся оплотом боевиков и связанных с ИГ бандформирований в провинции Даръа.

Как сообщают источники, судьба сотрудников до сих пор неизвестна. Кроме того, никто не знает, по какой причине люди были похищены. Отмечается, что террористы сожгли все документы учеников.

Агентство отмечает, что в группировку «Джейш Халид ибн Аль-Валид» входят сотни иностранных наемников, которым оказывают поддержку разведслужбами Израиля, Соединенных Штатов, Иордании, Саудовской Аравии и Катара.

На границе с Сирией задержан боевик ИГИЛ

Ливанская армия арестовала члена «самопровозглашенного халифата» после сообщений местных жителей расположенной на востоке Ливана провинции Бекаа, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Согласно сообщению военных, разведывательная ветвь ливанской армии задержала Гуссама Фаваза Хусейки возле сирийской границы во вторник утром. Хусейки — сириец, воевавший на стороне ИГИЛ против ливанской армии в середине 2014 года.

Его также обвиняют в задержании нескольких военнослужащих во время нападения на Технический центр Арсала.

САА теснит боевиков в провинции Хама

Сирийская арабская армия (САА) начала свое третье наступление на этой неделе в стратегическом городе Аль-Рахаджан, расположенном на северо-востоке провинции Хама, нацеливаясь на фермы на восточном и западном флангах этой оплота боевиков, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Во главе с бойцами бригады «Щит Каламуна» 3-го дивизиона военнослужащие армии Башара Асада после интенсивных столкновений с вооруженными группами «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) восстановили контроль над несколькими населенными пунктами близ Аль-Рахаджана.

В то время как ожесточенные столкновения по-прежнему бушуют в Рахьян-Хилле и Рахаджанских фермах, сирийская армия сумела перегруппироваться, чтобы штурмовать город с нескольких разных флангов, тем самым оставив боевикам лишь один выход из города.

1 Организация запрещена на территории РФ.