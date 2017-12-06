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Путин признался, что переживает за российских олимпийцев
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    Путин признался, что переживает за российских олимпийцев

    18:50  6 Декабря 2017
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    Путин признался, что переживает за российских олимпийцев

    Нижний Новгород, 6 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что он переживает за российских спортсменов, комментируя недавнее решение МОК.

    «Я тоже переживаю за ребят, многие не только мне знакомы, я считаю их своими друзьями, очень переживаю за них. Каждый из них должен принять какое-то решение», — отметил он.

    Глава государства также выразил уверенность, что, в отличие от других спортсменов, российских «будут проверять трижды» на наличие в крови запрещенных препаратов.

    Напомним, что Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам представлять свою страну на Играх. Вместо российского им дадут нейтральный флаг, а сами спортсмены получат статус «олимпиец из РФ».

    Ранее Путин заявлял, что Москва не будет препятствовать участию российских спортсменов в ОИ-2018 и что окончательное решение остается за самими олимпийцами.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #олимпиада #спортсмены
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