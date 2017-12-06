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Политика
Путин усомнился в психическом здоровье человека, из-за которого РФ отстранили от Олимпиады
Политика
Путин усомнился в психическом здоровье человека, из-за которого РФ отстранили от Олимпиады
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    Путин усомнился в психическом здоровье человека, из-за которого РФ отстранили от Олимпиады

    18:34  6 Декабря 2017
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    Путин усомнился в психическом здоровье человека, из-за которого РФ отстранили от Олимпиады

    Москва, 6 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что большая часть обвинений, которые послужили причиной отстранения РФ от Олимпиады-2018, являются голословными и  опираются на показания человека с сомнительной психикой.

    «Большинство из обвинений основано на фактах, которые никак не доказаны и являются в значительной степени голословными... Основаны они в основном на показаниях человека, моральные и этические установки которого и психическое состояние которого вызывают много вопросов, ничего другого просто нет», — сказал глава государства.

    Напомним, 5 декабря президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что исполком МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Кроме того, Олимпийский комитет России был дисквалифицирован, а всем чиновникам из Министерства спорта России отказано в получении аккредитации на Игры в Пхенчхане.

    Данное решение было принято на основании бездоказательных заявлений бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В 2016 году Родченков уехал в США, обвинив российских спортсменов в употреблении запрещенных средств.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #мок #олимпийские игры
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