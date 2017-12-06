Путин усомнился в психическом здоровье человека, из-за которого РФ отстранили от Олимпиады

Москва, 6 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что большая часть обвинений, которые послужили причиной отстранения РФ от Олимпиады-2018, являются голословными и опираются на показания человека с сомнительной психикой.

«Большинство из обвинений основано на фактах, которые никак не доказаны и являются в значительной степени голословными... Основаны они в основном на показаниях человека, моральные и этические установки которого и психическое состояние которого вызывают много вопросов, ничего другого просто нет», — сказал глава государства.

Напомним, 5 декабря президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что исполком МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Кроме того, Олимпийский комитет России был дисквалифицирован, а всем чиновникам из Министерства спорта России отказано в получении аккредитации на Игры в Пхенчхане.

Данное решение было принято на основании бездоказательных заявлений бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В 2016 году Родченков уехал в США, обвинив российских спортсменов в употреблении запрещенных средств.