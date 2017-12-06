Политолог назвал пять причин, почему Путина переизберут на новый срок

Сегодня Владимир Путин объявил о намерении участвовать в выборах президента в марте 2018 года. По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, конкурентов у Владимира Путина нет.

«Решение, озвученное Владимиром Путиным, было ожидаемо. По факту, его избирательная кампания уже началась. Он имеет все шансы быть избранным президентом уже в первом туре, поскольку не имеет серьезных конкурентов, а степень поддержки Владимира Путина уже сейчас стабильно очень высокая», — сказал политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сергей Марков отметил, что в России в настоящее время имеются довольно серьезные социально-экономические проблемы, но население винит в них не Владимира Путина, а западные страны, которые атакуют Россию, вводит против нее санкции и так далее.

Директор Института политических исследований назвал пять причин высокой поддержки Владимира Путина.

«Есть пять причин, почему россияне поддерживают действующего главу государства. Во-первых, это позитивные результаты его деятельности в первые два президентских срока и общий рост уровня жизни россиян там, где ему не мешали ни экономический кризис, ни западная атака», — сказал эксперт.

Вторая причина, по которой большинство россиян проголосуют за Владимира Путина на выборах 18 марта 2018 года, — это его решительные действия по воссоединению Крыма с Россией.

«Это было сделано в условиях, когда власть на Украине была захвачена неонацистами с союзе с американскими спецслужбами. Население восприняло спасение Крыма в этих условиях как героический поступок», — отметил Сергей Марков.

Третьей причиной высокой поддержки Владимира Путина избирателями политолог назвал присущий ему стиль политического лидерства.

«Людям очень нравится, что Владимир Путин жесткий, что он из офицеров, что он из семьи ленинградских блокадников, что у него блестящее образование, что он может свободно говорить на немецком языке и немного – на английском, что он спортивный, что он практически не пьет, что он не столько болтает, сколько делает», — объяснил политолог.

Четвертой причиной поддержки Владимира Путина собеседник ФАН назвал то, что людям нравится не только то, как и что президент делает, но и то, что он планирует делать.

«Людям нравятся планы Владимира Путина, его ценности, его идеалы. Он поддерживает традиционные ценности, он поддерживает сочетание консерватизма и прогресса, он поддерживает многонациональность и при этом иногда акцентирует внимание на том, что именно русский народ является государствообразующим в России. Владимир Путин призывает сделать Россию высокоразвитой страной, членом международного сообщества», — сказал Сергей Марков.

Пятой причиной поддержки Владимира Путина эксперт назвал продолжающиеся атаки на Россию со стороны Запада, который требует убрать Путина от власти.

«Чем больше Запад будет рассматривать Владимира Путина как своего врага, чем больше Запад будет требовать убрать его от власти, тем больше российские граждане будут поддерживать своего президента», — уверен политолог.

Напомним, согласно результатам последнего опроса «Левада-центра», 53% граждан хотели бы видеть на посту президента в 2018 году Владимира Путина. А по данным ВЦИОМ, рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента в ноябре составил 82,6%.