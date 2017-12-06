Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Глава Генштаба РФ обсудил обстановку в Сирии с коллегой из США
Новости Сирии
Трамп: Мы следим за террористами, потому что не хотим их видеть в США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трамп: Мы следим за террористами, потому что не хотим их видеть в США

    20:55  6 Декабря 2017
    320

    Трамп: Мы следим за террористами, потому что не хотим их видеть в США

    Вашингтон, 6 декабря. Террористы «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) фактически выдавлены из Сирии и Ирака, но расходятся по другим местам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    Он выразил благодарность главе Пентагона Джеймсу Мэттису за работу по борьбе с боевиками.

    «Они фактически выбиты из Сирии, Ирака. Это отличные новости. Но плохая новость — они расходятся по другим местам», — заявил глава США.

    Он подчеркнул, что США не хотят видеть террористов в своей стране и будут пристально следить за боевиками ИГ.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что боевики ИГ полностью разгромлены на обоих берегах реки Евфрат. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру, что отдельные очаги сопротивления в регионе могут сохраняться, однако в целом работа там завершена, пишет «Свободная пресса».

    «Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов», — сообщил Путин журналистам.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сирия #иг #трамп #игил #шойгу #ирак
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть