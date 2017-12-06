Трамп: Мы следим за террористами, потому что не хотим их видеть в США

Вашингтон, 6 декабря. Террористы «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) фактически выдавлены из Сирии и Ирака, но расходятся по другим местам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он выразил благодарность главе Пентагона Джеймсу Мэттису за работу по борьбе с боевиками.

«Они фактически выбиты из Сирии, Ирака. Это отличные новости. Но плохая новость — они расходятся по другим местам», — заявил глава США.

Он подчеркнул, что США не хотят видеть террористов в своей стране и будут пристально следить за боевиками ИГ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что боевики ИГ полностью разгромлены на обоих берегах реки Евфрат. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру, что отдельные очаги сопротивления в регионе могут сохраняться, однако в целом работа там завершена, пишет «Свободная пресса».

«Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов», — сообщил Путин журналистам.

1 Организация запрещена на территории РФ.