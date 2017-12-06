Эксперт рассказал, почему райдшеринг в России необходимо регулировать

Популярный в России сервис райдшеринга BlaBlaCar внезапно оказался в центре внимания государственных органов. Тимашевский районный суд Краснодарского края удовлетворил требование прокуратуры, которая потребовала признать информацию, содержащуюся на сайте компании, запрещенной к распространению на территории РФ.

В работе сервисов по поиску попутчиков обязательно должна быть прозрачность и регулирование, это обезопасит как пассажиров, так и самих водителей, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей независимый аналитик Александр Асафов.

Тема возможной блокировки сервиса компании BlaBlaCar началась еще 12 сентября. Сотрудники надзорного органа в своем иске заявляют, что вход на сайт компании свободный и ознакомиться с личными данными на странице, где указаны водители, предлагаемые поездки и т.д., может каждый. Более того, BlaBlaCar предоставляет информационные услуги людям, которые за деньги возят пассажиров или багаж, и при этом водители могут не иметь на данную деятельность разрешения. Ну и, конечно же, сотрудников прокуратуры беспокоит, что никто не осуществляет контроля технического состояния автомобилей и не проводит медицинского освидетельствования водителей.

Именно по этой причине суд вынес решение, согласно которому данные на сайте компании запрещены к распространению на территории России и их необходимо заблокировать. Теперь Роскомнадзор может внести ресурс blablacar.ru в Единый реестр запрещенной информации, но там пока ждут ответа от руководства сервиса.

«Я могу прокомментировать такое решение, в том числе и с точки зрения пользователя. Мне приходилось пользоваться этим сервисом и не только в России. Действительно, инициатива по поводу регулирования нужна, так как сервис инновационный, и, конечно, случаются многочисленные проблемы у пользователей. Они связаны и с недобросовестным использованием сервиса со стороны черных и серых перевозчиков, которые, пользуясь возможностью шеринга, проталкивают свой коммерческий сервис. Они используют неудобные машины, которые к тому же находятся в плохом техническом состоянии. Ну и в целом — это нарушает концепцию дружеской водительской помощи», — поясняет ситуацию Асафов.

Более того, по словам Александра Асафова, в настоящее время могут пострадать и добросовестные водители, которые пользуются ресурсом, не нарушая правил перевозок и негласной договоренности с попутчиками.

«Мне водители рассказывали, что сервисом, поскольку он находится в серой зоне регулирования, пользуются например наркоторговцы. А после этого проблемы возникают и у водителей, и у пассажиров, которые добросовестно хотят добраться до пункта назначения, разделив стоимость топлива. Поэтому необходимо регулирование, причем регулирование не только стандартными методами вроде предоставления операторам персональных данных о всех пользователях, но и с точки зрения защиты от недобросовестных серых перевозчиков, с которыми есть проблемы не только по сервису BlaBlaCar. Мы знаем и о нарушениях перевозки детей, которые приводили к печальным последствиям», — продолжает эксперт.

Собеседник ФАН также отметил, что есть и другие эпизоды, связанные с нелегальной перевозкой запрещенных грузов. Некоторыми водителями предпринимались попытки избежать таможенных пошлин и налогов.

«Еще раз повторю: регулирование необходимо. Другой вопрос в том, что оно должна быть разумным и не обременительным ни для водителей, ни для пассажиров. Кроме того, это не должно душить сам сервис BlaBlaCar, который является проявлением новой экономики, которая в свою очередь полезна для большой экономики», — говорит аналитик.

В компании же к инициативе РКН отнеслись с пониманием и заявили, райдшеринг — это инновация, которая действительно требует регулирования.

«Если инновация приживается и идет в массы, получает популярность, она будет регулироваться. Так что то, что сейчас происходит, вполне закономерно. Благодаря этому суду в законодательство в области пассажирских перевозок будут внесены необходимые поправки, оно будет больше соответствовать реальности. Мы это приветствуем», — подчеркнули представители BlaBlaCar.

Отметим, решение суда руководство компании могло обжаловать в течение месяца, однако этого не произошло. Российский оператор BlaBlaCar ООО «Комьюто Рус» узнал о возможной блокировке ресурса только 18 октября. Компания уже обратилась в Краснодарский суд, чтобы восстановить срок подачи апелляционной жалобы и оспорить решение о признании публикуемой информации запрещенной.