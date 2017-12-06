Рубль отреагировал ростом на заявление об участии Путина в выборах

Москва, 6 декабря. Курс рубля начал укрепляться по отношению к евро и доллару на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о намерении выставить свою кандидатуру на выборах в 2018 году. Об этом говорится в материалах Московской биржи.

Так, рост доллар на 17.41 по московскому времени вырос на 35 копеек (до 59,1 рубля), курс евро — на 29 копеек (до 69,74 рубля). До объявления об участии Путина в выборах доллар и евро росли на 40 копеек.

Напомним, что в среду президент РФ Владимир Путин заявил о намерении вновь выставить свою кандидатуру на выборах 2018 года. Среди других возможных кандидатов называются лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон, уполномоченный при президенте РФ по правам бизнесменов Борис Титов, бывший лидер «Яблока» Григория Явлинский и политолог Андрей Богданов.