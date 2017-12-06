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Путин о решении МОК: Россия сама дала повод для отстранения сборной
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    Путин о решении МОК: Россия сама дала повод для отстранения сборной

    18:32  6 Декабря 2017
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    Путин о решении МОК: Россия сама дала повод для отстранения сборной

    Нижний Новгород, 6 декабря. Российская сторона сама дала повод для решения Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде-2018. Так считает глава государства Владимир Путин.

    «Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом», — отметил президент РФ.

    Путин указал на то, что МОК задействовал принцип коллективной ответственности, однако ни в одной правовой системе мира он не предусмотрен.

    Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил о том, что российские атлеты смогут выступить на зимних Олимпийских играх в южнокорейском городе Пхенчхан под нейтральным флагом.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #олимпиада
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