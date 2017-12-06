«Единая Россия» поддержала решение Путина участвовать в выборах президента РФ

Москва, 6 декабря. Фракция «Единая Россия» поддержит кандидатуру нынешнего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году. Об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Мы этого ждали, работали, встречались, реализовали тот курс, который реализует наш президент. И сейчас с еще большей энергией будем это делать и, конечно, поддерживать», — сказал Неверов в комментарии РИА Новости.

Решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента РФ в 2018 году также поддержал первый заместитель председателя «Единой России» Андрей Исаев.

«Я рад этому решению. Безусловно, партия «Единая Россия», которая была основана президентом Путиным, поддержит его кандидатуру. Думаю, что это решение поддержит абсолютное большинство граждан нашей страны, которые видят в нем национального лидера», — сказал он.

В свою очередь и.о. секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что решение Владимира Путина идти на выборы президента РФ будет закреплено на съезде партии, который пройдет с 22 по 23 декабря в Москве.

«Единая Россия» – партия президента. Владимир Владимирович Путин является не только нашим основателем, но и моральным лидером. И задачей номер один для нас станет мобилизация наших членов и сторонников», – отметил Турчак.

Ранее Владимир Путин заявил, что намерен баллотироваться на новый президентский срок. О своем решении принять участие в предстоящих выборах он объявил на встрече с рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.