Госдума приняла закон о штрафах за неисполнение закона о мессенджерах

Москва, 6 декабря. Законопроект, который предусматривает введение штрафов до 1 млн рублей за несоблюдение организаторами сервисов по обмену мгновенными сообщениями (мессенджеров) обязанностей, возложенных на них российским законодательством, принят депутатами Государственной думы во втором, основном чтении.

Как отмечается в тексте документа, неисполнение мессенджерами установленных законодательством РФ обязанностей влечет наложение на юридических лиц от 800 тысяч до 1 млн рублей, на должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на граждан — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Закон, в случае его принятия, должен вступить в силу 1 января 2018 года.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен проект постановления, запрещающий посещение нижней палаты парламента представителям СМИ США, признанных иноагентами.