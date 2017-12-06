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Госдума приняла закон о штрафах за неисполнение закона о мессенджерах
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    Госдума приняла закон о штрафах за неисполнение закона о мессенджерах

    18:37  6 Декабря 2017
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    Госдума приняла закон о штрафах за неисполнение закона о мессенджерах

    Москва, 6 декабря. Законопроект, который предусматривает введение штрафов до 1 млн рублей за несоблюдение организаторами сервисов по обмену мгновенными сообщениями (мессенджеров) обязанностей, возложенных на них российским законодательством, принят депутатами Государственной думы во втором, основном чтении.

    Как отмечается в тексте документа, неисполнение мессенджерами установленных законодательством РФ обязанностей влечет наложение на юридических лиц от 800 тысяч до 1 млн рублей, на должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на граждан — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

    Закон, в случае его принятия, должен вступить в силу 1 января 2018 года.

    Напомним, ранее в Госдуму был внесен проект постановления, запрещающий посещение нижней палаты парламента представителям СМИ США, признанных иноагентами. 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #госдума
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