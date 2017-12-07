Сирия: Минобороны РФ сообщило о девяти нарушениях перемирия в зонах деэскалации

Москва, 7 декабря. Военное ведомство России зафиксировало нарушения режима прекращения огня в провинциях Хомс и Алеппо.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за прошедшие сутки отметил девять случаев нарушений режима прекращения боевых действий в провинциях Хомс (2) и Алеппо (7). Турецкая часть группы контроля сообщила о четырех случаях стрельбы в провинциях Идлиб (2) и Дамаск (2).

Наблюдатели мониторинговых групп отмечают, что стрельба из легкого оружия велась в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Общая ситуация в сирийских зонах деэскалации расценивается как стабильная.

1 Организация запрещена на территории РФ.