Дамаск, 7 декабря. Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести наступление на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) в Тель аль-Матале на северо-востоке района Бейт-Джинн, расположенном в Западной Гуте Дамаска, и в окруженном САА населенном пункте Магр аль-Мир.

На эксклюзивном видео, предоставленном Федеральному агентству новостей источником в сирийской армии, видны позиции САА. Вооружившись автоматом, военнослужащий армии Башара Асада пытается сосредоточиться на цели поражения, после чего делает выстрел.

Как сообщает ливанское информагентство Al-Masdar, со ссылкой на военный источник, правительственные войска на данный момент пытаются отбить у боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» последние позиции экстремистов в Западной Гуте Дамаска.

Ранее ФАН сообщало, что элитная 42-я бригада 4-й механизированной дивизии САА добилась значительного прогресса в кармане Бейт-Джинн, захватив стратегические высоты Тель-Бардая, которые выходят на город Магр эль-Мир. Город стал последней точкой военных на пути к Бейт-Джинну. Предположительно, после того, как бойцы САА выбьют террористов из этого района, они перегруппируются и переключат свое внимание на Голанские высоты.

1 Организация запрещена на территории РФ.