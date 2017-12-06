Российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе — Путин

Нижний Новгород, 6 декабря. Власти РФ не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — отметил он.

Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам представлять свою страну на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Вместо российского флага спортсменам дадут нейтральный, при этом они будут выступать в статусе «Олимпиец из России».

Член Совета Федерации Франц Клинцевич призвал спортсменов не ездить на Олимпиаду в Пхёнчхане, поскольку, по его мнению, участие в Играх под нейтральным флагом недопустимо.