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Российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе — Путин
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    Российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе — Путин

    18:10  6 Декабря 2017  /обновлено: 18:20  06 Декабря 2017
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    Российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе — Путин

    Нижний Новгород, 6 декабря. Власти РФ не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — отметил он.

    Российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе — Путин

    Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам представлять свою страну на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Вместо российского флага спортсменам дадут нейтральный, при этом они будут выступать в статусе «Олимпиец из России».  

    Член Совета Федерации Франц Клинцевич призвал спортсменов не ездить на Олимпиаду в Пхёнчхане, поскольку, по его мнению, участие в Играх под нейтральным флагом недопустимо.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #олимпиада #спортсмены
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