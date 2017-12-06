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Политика
Генштаб ВС РФ: Коалиция США позволила террористам захватить 70% территории Сирии
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Сирия новости 6 декабря 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ западного побережья Евфрата, мирный житель Ракки погиб при взрыве мины ИГ
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    Сирия новости 6 декабря 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ западного побережья Евфрата, мирный житель Ракки погиб при взрыве мины ИГ

    19:30  6 Декабря 2017
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    Сирия новости 6 декабря 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ западного побережья Евфрата, мирный житель Ракки погиб при взрыве мины ИГ

    Сирия, 6 декабря. САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ1 западный берег реки Евфрат, мирный житель Ракки погиб при взрыве мины ИГ, в провинции Даръа продолжаются столкновения между ССА и ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо и Хаме, обеспечили освобождение от ИГ западного побережья Евфрата.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам «Ахрар аш-Шам» в Харасте, при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ западный берег Евфрата.

    «Исламское государство»: теряет позиции в Дейр-эз-Зоре, противостоит ССА в Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА на востоке провинции Хама.

    «Ахрар аш-Шам»: противостоит САА в Восточной Гуте.

    Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с ИГ на западе провинции Даръа.

    Сирия новости 6 декабря 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ западного побережья Евфрата, мирный житель Ракки погиб при взрыве мины ИГ

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 6 декабря 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ западного побережья Евфрата, мирный житель Ракки погиб при взрыве мины ИГ

    Боевики радикальных вооруженных формирований снова открыли минометный огонь по сирийской столице, передает один из местных источников в социальной сети Twitter (@eajil1). По данным автора публикации, два снаряда, выпущенных антиправительственными группировками, упали на площади Аль-Аббасин. Сообщений о жертвах среди мирных жителей не поступало.

    В Харасте продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и «Ахрар аш-Шам». Напомним, бои на территории поселения в пригороде Дамаска ведутся за контроль над складом военной техники. Местный источник в социальной сети Twitter (@harastaa) пишет, что солдаты армии САР наступают на позиции боевиков.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 6 декабря 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ западного побережья Евфрата, мирный житель Ракки погиб при взрыве мины ИГ

    ВКС РФ и ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» в районе поселений Сияла, Рамла и Ар-Рашидия на юге провинции Алеппо. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@NRVR11).

    Бои между радикалами и солдатами армии САР отмечаются недалеко от населенного пункта Абу Рувейль, передает местный источник в Telegram (@NRVR11). По данным автора публикации, войска Башара Асада атаковали одну из незаконных группировок, действующих в регионе. В результате столкновения было ранено несколько повстанцев.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 6 декабря 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ западного побережья Евфрата, мирный житель Ракки погиб при взрыве мины ИГ

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ полностью освободила от террористов «Исламского государства»1 западный берег реки Евфрат. Об этом сообщает один из источников в провинции Дейр-эз-Зор в Telegram (@Daraa now). Ранее сообщалось, что элитное подразделение «Силы Тигра» под прикрытием российской авиации достигли стратегического города Абу-Кемаль, зачистив от ИГ ряд поселений на пути своего следования.

    В деревне Хаджин на юго-востоке региона произошло вооруженное столкновение между террористами ИГ и мирными жителями. По данным Almanar News, в результате перестрелки погиб ребенок.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 6 декабря 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ западного побережья Евфрата, мирный житель Ракки погиб при взрыве мины ИГ

    На западе провинции Даръа продолжаются столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и боевиками группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». По данным информационного агентства Almanar News, в эпицентре противостояния по-прежнему находится район бассейна реки Ярмук.

    Информагентство Almanar News передает также, что в поселении Седа на востоке региона в перестрелке с неизвестными боевиками ранен командир «свободной армии» Насер аль-Ганем.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 6 декабря 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ западного побережья Евфрата, мирный житель Ракки погиб при взрыве мины ИГ

    В административном центре провинции Ракка прогремел очередной взрыв. Мина, заложенная террористами ИГИЛ1, сдетонировала в районе городской электростанции. По данным информационного агентства Almanar News, в результате происшествия погиб один мирный житель города. Ранее сообщалось, что при взрыве СВУ, оставленном при отступлении из Ракки террористами «Исламского государства», погибло три гражданских лица.

    Напомним, недавно местные активисты назвали Ракку одним из самых опасных городов Сирии. За последние две недели при взрывах мин ИГИЛ погибло более 50 мирных жителей населенного пункта.

    Провинция Хама

    Сирия новости 6 декабря 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ западного побережья Евфрата, мирный житель Ракки погиб при взрыве мины ИГ

    ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС атакуют опорные пункты «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях поселений Баюд, Джанина и Тафаха на востоке провинции Хама. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@NRVR11). Ранее сообщалось, что авиация союзников также наносит удары по зонам дислокации боевиков «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке региона. Под ударами российских и сирийских летчиков оказались укрепрайоны исламистов недалеко от населенных пунктов Аль-Балиль, Умм Турекея, Умм Хазим и Абу Дали.

    Одновременно с этим на позиции «Ан-Нусры» наступает Сирийская арабская армия (САА). Местные источники пишут, что интенсивные военные действия отмечаются в районе холма Тель-Рахьян.

    Ирак

    Сирия новости 6 декабря 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ западного побережья Евфрата, мирный житель Ракки погиб при взрыве мины ИГ

    Главное шоссе Багдада возобновило свою работу впервые с 2014 года, передает Alsumaria News. По данным информационного агентства, открытие дороги стало возможным после стабилизации ситуации в регионе. В частности после освобождения от террористов ИГИЛ западного берега реки Евфрат и, как следствие, открытия трассы, соединяющей Дамаск и Багдад.

    Информационное агентство Alsumaria News сообщает, что 72 семьи, то есть 112 жителей города Анна провинции Анбар смогли вернуться в свои дома из лагерей для беженцев.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ирак #дейр-эз-зор #ракка #анбар #абу-кемаль #тахрир аш-шам
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