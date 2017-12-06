Главные новости 6 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 6 декабря.

Президент России Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах в марте 2018 года. Владимир Путин объявил о своем участии в выборах президента.

Информатор WADA Родченков заявил о возможных репрессиях после решения МОК о дисквалификации Олимпийского комитета России. Есть чего опасаться? Родченков заявил о возможных репрессиях после решения МОК о России.

В среду, 6 декабря, президент России Владимир Путин на Всероссийском форуме добровольцев примет официальное решение об участии российских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году. Путин в среду огласит решение России по Олимпиаде-2018.

Пользователи обнаружили в графическом редакторе Paint новую функцию. Об этом рассказал один из пользователей в своем аккаунте в Twitter. В графическом редакторе Paint обнаружена новая функция.

День вооруженных сил Украины: военный эксперт объяснил, почему сегодня ВСУ из армии превратились в банду. День ВСУ: военный эксперт объяснил, почему украинская армия превратилась в банду.

Опубликован рейтинг лучших десяти фильмов уходящего года по версии экспертов интернет-портала Vulture. Топ-10 лучших фильмов 2017 года составили эксперты.

Устроившие столкновения с полицией активисты не позволили полиции добраться до Саакашвили. Саакашвили вновь удалось уйти от украинской полиции.

Ученые вычислили главные угрозы для Земли из космоса. По их данным, всего существует пять таких опасностей. Ученые назвали пять главных угроз для Земли из космоса.

Решение о том, будет ли сборная России принимать участие в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, будет принимать президент России Владимир Путин. Оно будет озвучено 6 декабря во время выступления президента на Всероссийском форуме добровольцев. Путин 6 декабря озвучит решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2018.

У здания Верховной рады в Киеве во время очередной попытки задержания бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили пострадали 13 человек. При попытке задержания Саакашвили в палаточном городке у Рады пострадали 13 человек.