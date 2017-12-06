Решение Путина дает уверенность в завтрашнем дне — Володин

Москва, 6 декабря. Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин положительно оценил решение действующего главы государства Владимира Путина принять участие в президентских выборах-2018.

Напомним, президент России Владимир Владимирович Путин заявил о том, что он планирует баллотироваться на пост главы страны в 2018 году.

По словам Володина, россияне должны почувствовать то, что у них есть будущее.

«Я рад... Состоявшееся решение дает уверенность в завтрашнем дне, потому что наш президент всеми своими делами, служением нашей стране доказал, что многое можем сделать», — рассказал парламентарий журналистам.

В последнее время российский лидер Владимир Владимирович Путин неоднократно уходил от прямого ответа на вопрос об участии в президентской кампании. Ранее 6 декабря, выступая на форуме добровольцев, Путин заявил, что будет выдвигаться в том случае, если его поддержит народ.

Владимир Путин. Биография