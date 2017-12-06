Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин усомнился в психическом здоровье человека, из-за которого РФ отстранили от Олимпиады
Россия
ЦИК объяснил вопрос об отпуске Путина на время выборов
Следующая Новость
Срочная новость
«Единая Россия» поддержала решение Путина участвовать в выборах президента РФ
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ЦИК объяснил вопрос об отпуске Путина на время выборов

    17:56  6 Декабря 2017
    90

    ЦИК объяснил вопрос об отпуске Путина на время выборов

    Москва, 6 декабря. Президент России Владимир Путин не обязан брать отпуск в случае его регистрации в качестве официального кандидата на выборах, заявила в среду секретарь ЦИК Майя Гришина.

    По ее словам, закон «О выборах президента РФ» обязывает кандидатов, работающих на государственной службе, брать отпуск с момента регистрации и до дня голосования. Однако президент замещает государственную должность, поэтому его это правило не затрагивает.  

    «В случае регистрации кандидат, замещающий госдолжность, не обязан уходить в отпуск», — отметила Гришина.

    Напомним, что в среду президент РФ Владимир Путин заявил о намерении переизбираться на четвертый срок. Президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года. Согласно предварительным данным, в них также может принять участие лидер ЛДПР Владимир Жириновский и телеведущая Ксения Собчак.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #цик #отпуск #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть