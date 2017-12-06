ЦИК объяснил вопрос об отпуске Путина на время выборов

Москва, 6 декабря. Президент России Владимир Путин не обязан брать отпуск в случае его регистрации в качестве официального кандидата на выборах, заявила в среду секретарь ЦИК Майя Гришина.

По ее словам, закон «О выборах президента РФ» обязывает кандидатов, работающих на государственной службе, брать отпуск с момента регистрации и до дня голосования. Однако президент замещает государственную должность, поэтому его это правило не затрагивает.

«В случае регистрации кандидат, замещающий госдолжность, не обязан уходить в отпуск», — отметила Гришина.

Напомним, что в среду президент РФ Владимир Путин заявил о намерении переизбираться на четвертый срок. Президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года. Согласно предварительным данным, в них также может принять участие лидер ЛДПР Владимир Жириновский и телеведущая Ксения Собчак.