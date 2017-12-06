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Украинцев задержали на нелегальной табачной фабрике в Испании
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    Украинцев задержали на нелегальной табачной фабрике в Испании

    18:14  6 Декабря 2017
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    Украинцев задержали на нелегальной табачной фабрике в Испании

    Киев, 6 декабря. В Испании на нелегальной фабрике по производству табачных изделий задержали семь граждан Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы государственной пограничной службы Украины.

    Согласно приведенным данным, функционирование нелегальной фабрики по производству табачных изделий в районе одного из городов испанской провинции Гранада разоблачили правоохранительные органы Испании совместно с пограничной службой Украины. Отмечается, что украинцы привлекались к противоправной деятельности как нелегальная рабочая сила.

    Правоохранители задержали организатора, граждан Испании, Португалии и семь граждан Украины.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное следствие.

    Напомним, ранее сообщалось, что гражданам Украины, придерживающимся радикально антипольских взглядов, будет отказано во въезде на территорию Польши.

    Автор: Тимур Румянцев
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