Украинцев задержали на нелегальной табачной фабрике в Испании

Киев, 6 декабря. В Испании на нелегальной фабрике по производству табачных изделий задержали семь граждан Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы государственной пограничной службы Украины.

Согласно приведенным данным, функционирование нелегальной фабрики по производству табачных изделий в районе одного из городов испанской провинции Гранада разоблачили правоохранительные органы Испании совместно с пограничной службой Украины. Отмечается, что украинцы привлекались к противоправной деятельности как нелегальная рабочая сила.

Правоохранители задержали организатора, граждан Испании, Португалии и семь граждан Украины.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданам Украины, придерживающимся радикально антипольских взглядов, будет отказано во въезде на территорию Польши.