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Политика
Путин усомнился в психическом здоровье человека, из-за которого РФ отстранили от Олимпиады
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Видеодайджест новостей, вечер 6 декабря 2017 года
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«Единая Россия» поддержала решение Путина участвовать в выборах президента РФ
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    Видеодайджест новостей, вечер 6 декабря 2017 года

    Сирийская армия продолжает операция против боевиков в районе Голанских высот. «Матч ТВ» пока не приняло решение по поводу трансляции Олимпийских игры-2018. Владимир Путин в ближайшее время примет решение об участии в выборах-2018.
    18:02 6 Декабря 2017
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    Михаил Саакашвили скрывается от украинской полиции

    Видеодайджест новостей, вечер 6 декабря 2017 года

    Украинской полиции вновь не удалось задержать экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Сторонники политика оказали столь рьяный отпор, что правоохранителям пришлось отступить.
    Рано утром в среду полицейские вместе с СБУ предприняли попытку задержать Саакашвили в палаточном городке перед Верховной радой. Сам Саакашвили, по имеющимся данным, коротал ночь в гостинице. Он объявил появление полицейских «провокацией» и сообщил о том, что в столкновениях пострадали несколько человек.
     

    Сирийская армия продолжает операция против боевиков в районе Голанских высот

    Видеодайджест новостей, вечер 6 декабря 2017 года

    В районе Голанских высот в провинции Дамаск продолжается операция сирийской армии против боевиков. САА наступает неспешно, и тому есть ряд причин. Сложный рельеф местности не всегда позволяет реализовать преимущество регулярной армии в огневой мощи.
    Боевики там хорошо закрепились, создав многоуровневую оборону. Также в тех местах террористы пользуются поддержкой Израиля, который не только поставляет боеприпасы и медицинские препараты, но и лечит раненых террористов. Более того, ЦАХАЛ в критические для боевиков моменты даже атаковал сирийскую армию.
    Однако несмотря на вышеперечисленные факторы, САА всё же продвигается вперед. Источник Федерального агентства новостей прислал видео с недавно отбитых у боевиков позиций на холме Телль-Бардая. Там оборудованы огневые точки армейцев.
     

    «Матч ТВ» пока не приняло решение по поводу трансляции Олимпийских игры-2018

    Видеодайджест новостей, вечер 6 декабря 2017 года

    Окончательное решение о показе или об отказе от трансляций Олимпийских игр на телеканале «Матч ТВ» еще не принято. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе холдинга «Газпром медиа», владеющего каналом.
    Напомним, во вторник Международный олимпийский комитет вынес решение: наши спортсмены смогут выступить на Играх в Пхенчхане в 2018 году только под нейтральным флагом. Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Южной Корее.
     

    Владимир Путин: «Решение об участии в выборах-2018 приму в ближайшее время»

    Видеодайджест новостей, вечер 6 декабря 2017 года

    Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможном участии в следующих выборах главы государства. Сегодня российский лидер участвовал в церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии «Доброволец России — 2017».
    «Решение о моем участии в выборах президента будет принято в ближайшее время», — заверил лидер страны.
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