Видеодайджест новостей, вечер 6 декабря 2017 года

Михаил Саакашвили скрывается от украинской полиции
Украинской полиции вновь не удалось
задержать экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили
. Сторонники политика оказали столь рьяный отпор, что правоохранителям пришлось отступить.
Рано утром в среду полицейские вместе с СБУ предприняли попытку задержать Саакашвили в палаточном городке перед Верховной радой. Сам Саакашвили, по имеющимся данным, коротал ночь в гостинице. Он объявил появление полицейских «провокацией» и сообщил о том, что в столкновениях пострадали несколько человек.
Сирийская армия продолжает операция против боевиков в районе Голанских высот
В районе Голанских высот в провинции Дамаск продолжается операция
сирийской армии против боевиков. САА наступает неспешно, и тому есть ряд причин. Сложный рельеф местности не всегда позволяет реализовать преимущество регулярной армии в огневой мощи.
Боевики там хорошо закрепились, создав многоуровневую оборону. Также в тех местах террористы пользуются поддержкой Израиля, который не только поставляет боеприпасы и медицинские препараты, но и лечит раненых террористов. Более того, ЦАХАЛ в критические для боевиков моменты даже атаковал сирийскую армию.
Однако несмотря на вышеперечисленные факторы, САА всё же продвигается вперед. Источник Федерального агентства новостей прислал видео с недавно отбитых у боевиков позиций на холме Телль-Бардая. Там оборудованы огневые точки армейцев.
«Матч ТВ» пока не приняло решение по поводу трансляции Олимпийских игры-2018
Окончательное решение о показе или об отказе от трансляций Олимпийских игр на телеканале «Матч ТВ» еще не принято
. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе холдинга «Газпром медиа», владеющего каналом.
Напомним, во вторник Международный олимпийский комитет вынес решение: наши спортсмены смогут выступить на Играх в Пхенчхане в 2018 году только под нейтральным флагом. Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Южной Корее.
Владимир Путин: «Решение об участии в выборах-2018 приму в ближайшее время»
Президент России Владимир Путин ответил
на вопрос о возможном участии в следующих выборах главы государства. Сегодня российский лидер участвовал в церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии «Доброволец России — 2017».
«Решение о моем участии в выборах президента будет принято в ближайшее время», — заверил лидер страны.