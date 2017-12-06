Рано утром в среду полицейские вместе с СБУ предприняли попытку задержать Саакашвили в палаточном городке перед Верховной радой. Сам Саакашвили, по имеющимся данным, коротал ночь в гостинице. Он объявил появление полицейских «провокацией» и сообщил о том, что в столкновениях пострадали несколько человек.

Сирийская армия продолжает операция против боевиков в районе Голанских высот

В районе Голанских высот в провинции Дамаск продолжается операция сирийской армии против боевиков. САА наступает неспешно, и тому есть ряд причин. Сложный рельеф местности не всегда позволяет реализовать преимущество регулярной армии в огневой мощи.

Боевики там хорошо закрепились, создав многоуровневую оборону. Также в тех местах террористы пользуются поддержкой Израиля, который не только поставляет боеприпасы и медицинские препараты, но и лечит раненых террористов. Более того, ЦАХАЛ в критические для боевиков моменты даже атаковал сирийскую армию.

Однако несмотря на вышеперечисленные факторы, САА всё же продвигается вперед. Источник Федерального агентства новостей прислал видео с недавно отбитых у боевиков позиций на холме Телль-Бардая. Там оборудованы огневые точки армейцев.