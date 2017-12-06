Пожар в Астраханской области квалифицирован как тройное убийство

Астрахань, 6 декабря. В среду в селе Пологое Займище Астраханской области следователи по горячим следам раскрыли тройное убийство. Как стало известно, во время застолья одна из участниц подожгла мебель, после чего двое мужчин и женщина погибли. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

Следствием установлено, что компания из шести человек выпивала в ночь на 6 декабря. В какой-то момент между подозреваемой и сыном хозяйки жилища произошла ссора. Чтобы избавиться от обидчика, женщина взяла 1,5-литровую бутылку с бензином, облила мебель, подожгла ее и скрылась.