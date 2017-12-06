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Пожар в Астраханской области квалифицирован как тройное убийство
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    Пожар в Астраханской области квалифицирован как тройное убийство

    17:48  6 Декабря 2017
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    Пожар в Астраханской области квалифицирован как тройное убийство

    Астрахань, 6 декабря. В среду в селе Пологое Займище Астраханской области следователи по горячим следам раскрыли тройное убийство. Как стало известно, во время застолья одна из участниц подожгла мебель, после чего двое мужчин и женщина погибли. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

    Следствием установлено, что компания из шести человек выпивала в ночь на 6 декабря. В какой-то момент между подозреваемой и сыном хозяйки жилища произошла ссора. Чтобы избавиться от обидчика, женщина взяла 1,5-литровую бутылку с бензином, облила мебель, подожгла ее и скрылась.

    «Гости и жильцы дома попытались потушить огонь, однако сделать этого не удалось. В результате пожара погибли двое мужчин и женщина. Преступление раскрыто в кратчайшие сроки, назначен ряд экспертиз», - сообщили в региональном Следственном комитете.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #пожар #астраханская область
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