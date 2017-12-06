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Луценко обвинил Саакашвили в захвате комитета Рады
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    Луценко обвинил Саакашвили в захвате комитета Рады

    17:43  6 Декабря 2017
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    Луценко обвинил Саакашвили в захвате комитета Рады

    Киев, 6 декабря. Люди экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили якобы смогли захватить один из комитетов Верховной рады. Об этом в среду заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    Как сообщало издание «Дни.ру», 5 декабря сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии, однако сторонники последнего смогли освободить политика.

    «Он с группой боевиков захватил комитет ВР, который находится на территории отеля «Киев», выломали дверь, выбросили оттуда одного работника УГО, который охранял государственное помещение, и там «изволили отдыхать», — пожаловался Луценко.

    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко выразил надежду на то, что сотрудники правоохранительных органов вскоре смогут вновь задержать бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который подозревается в связях с преступными группировками.

    Автор: Алексей Громов
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    #саакашвили
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