Луценко обвинил Саакашвили в захвате комитета Рады

Киев, 6 декабря. Люди экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили якобы смогли захватить один из комитетов Верховной рады. Об этом в среду заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Как сообщало издание «Дни.ру», 5 декабря сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии, однако сторонники последнего смогли освободить политика.

«Он с группой боевиков захватил комитет ВР, который находится на территории отеля «Киев», выломали дверь, выбросили оттуда одного работника УГО, который охранял государственное помещение, и там «изволили отдыхать», — пожаловался Луценко.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко выразил надежду на то, что сотрудники правоохранительных органов вскоре смогут вновь задержать бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который подозревается в связях с преступными группировками.