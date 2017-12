YouTube назвал самые популярные видео 2017 года

Москва, 6 декабря. Видеохостинг YouTube составил традиционный рейтинг самых просматриваемых видео 2017 года. Среди самых просматриваемых роликов первое место заняла запись выступления на тайском шоу талантов The Mask Singer 2.

Первое место среди музыкальных видео занял клип на песню Despacito, который установил абсолютный рекорд в истории музыки (4,4 млрд просмотров).

В «пятерку» самых популярных музыкальных роликов также вошли клип британского певца Эда Ширана на песню Shape of You, видео J. Balvin & Willy William на композицию Mi Gente, Бруно Марс с треком That’s What I Like, а также Maluma с композицией Felices los 4.

Однако предпочтения россиян существенно отличаются от мировых показателей. Так, на первом месте оказалось видео на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы». За ним следует клип группы «Время и стекло» — «На стиле», а также видео Эльдара Джахарова «Блокеры», в котором появились блогеры +100500, Юрий Хованский, Big Russian Boss и другие.