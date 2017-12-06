Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин усомнился в психическом здоровье человека, из-за которого РФ отстранили от Олимпиады
Россия
Российские власти должны обеспечить легитимность выборов — полпред президента
Следующая Новость
Срочная новость
«Единая Россия» поддержала решение Путина участвовать в выборах президента РФ
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российские власти должны обеспечить легитимность выборов — полпред президента

    17:35  6 Декабря 2017
    123

    Российские власти должны обеспечить легитимность выборов — полпред президента

    Москва, 6 декабря. Главная задача российских органов власти — обеспечить легитимность президентских выборов, заявил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

    «Главная задача, стоящая перед всеми органами государственной власти: легитимность результатов голосования. Итоги выборов не должны вызывать ни малейших сомнений, никаких подтасовок», — отметил он.

    Российские власти должны обеспечить легитимность выборов — полпред президента

    Цуканов также рекомендовал парламентариям, у которых большой опыт в избирательных кампаниях, проводить работу по повышению активности избирателей, однако при этом не допускать применения избирательных технологий при повышении явки, сообщает «Федерал Пресс».

    Напомним, что президентские выборы состоятся в России 18 марта 2018 года. Ранее о намерении принять участие в выборах заявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и телеведущая Ксения Собчак.

      

     

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #выборы-2018 #цуканов
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть