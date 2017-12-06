Российские власти должны обеспечить легитимность выборов — полпред президента

Москва, 6 декабря. Главная задача российских органов власти — обеспечить легитимность президентских выборов, заявил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

«Главная задача, стоящая перед всеми органами государственной власти: легитимность результатов голосования. Итоги выборов не должны вызывать ни малейших сомнений, никаких подтасовок», — отметил он.

Цуканов также рекомендовал парламентариям, у которых большой опыт в избирательных кампаниях, проводить работу по повышению активности избирателей, однако при этом не допускать применения избирательных технологий при повышении явки, сообщает «Федерал Пресс».

Напомним, что президентские выборы состоятся в России 18 марта 2018 года. Ранее о намерении принять участие в выборах заявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и телеведущая Ксения Собчак.